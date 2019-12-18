Звезда Comedy Club, известный российский комик Гарик Мартиросян объяснил, почему перестал общаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, хотя они и были в неплохих, даже дружеских отношениях

Как сообщает Politeka.net, российский комик Гарик Мартиросян решился рассказать об этом во время нового выпуске YouTube-шоу "Макарена", который ведет Карен Адамян (чтобы псмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Кроме того, он рассказал о номере телефона самой большой знаменитости, который есть у него в телефонной книжке.

Он признался, что у него есть номер телефона президента Украины Владимира Зеленского, который по его личному мнению является самой большой звездой из мира шоу-бизнеса и политики.

Ведущий поинтересовался у комика, направил ли он для Зеленского хоть одну смску с поздравлением, когда тот одержал победу на выборах Украины.

"Нет. Я адекватный человек. Я же понимаю, что прошло очень много лет со времен КВН. Тем более, он очень занятой уже человек. Что с того, что он играл с нами когда-то в КВН. Это же не значит, что он теперь должен всю жизнь в таком режиме существовать", - сказал российский комик, объяснив, почему перестал общаться с Зеленским.

Он также добавил, что у Зеленского сейчас огромные проблемы, ему необходимо руководить огромной страной, поэтому Мартиросян не желает отнимать у президента Украины даже десяти секунд в его плотном рабочем графике. Но тем не менее он ответил, что позвонил друзьям Зеленского и выразил поздравления им.

Напомним, стало известно имя тайного спонсора Зеленского: и это не Коломойский.

Как сообщала Politeka, Зеленского «в народ» не пустят: раскрыта стратегия шоумена на выборах президента.

Также Politeka писала, что рейтинг партии «Слуга народа» Зеленского растет.