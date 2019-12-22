До войны в промышленном украинском регионе было на что посмотреть – сейчас же боевики уничтожили инфраструктуру, отставив одни руины о былого величия и функционала ДАП

В сети вспомнили, как выглядел Донецкий аэропорт до войны, а также показали, как он выглядит после разрушений. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации в Twitter и Instagram.

В частности на страничке Департамент АНТИпропаганды «днр» опубликовано фото прежнего аэропорта в теплый период времени%

«Эх были времена», - пишет автор поста. Пользователи комментируют:

«Да было время золотое, летали из этого красавчика. Единственное, что меня обескураживало, почему никогда посадка в лайнер не происходила через «рукав»».

Также в сети нашлись фото ДАП в зимнее время, уже после всех тех ужасов, что происходили и в регионе в целом и в районе в частности:

«ДАП и окрестности зимой», - подписал подборку автор. На опубликованных кадрах, если в двух словах, сплошной мрак – видны следы обстрелов, разбитую дорогу, здания, мусор. Когда-то функционирующий аэропорт превратился в, фактически, заброшенную помойку.

Ранее мы сообщали, на Донбассе из-за болезни умер известный под позывным "Пушкин" или "Мороз" террорист Александр Морозов.

Также мы рассказывали, согласно результатам "нормандской встречи" до 31 декабря должен состояться обмен всех пленных между Украиной и Россией.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в рамках первого этапа Киев хочет вернуть домой 72 человека. Во время следующего - страна рассчитывает на возвращение крымских татар, который незаконно удерживают в оккупированном Крыму.

Издания, подконтрольные боевикам Донбасса, утверждали, что Киев и Москва якобы достигли договоренности об обмене пленными по формуле "53 на 88".

Как утверждают в СБУ, на неподконтрольных Украине территориях в плену сегодня находятся 227 граждан, еще 258 считаются пропавшими без вести.

Напомним, жители ОРДЛО признались, что думают о ситуации на Донбассе.

Как сообщала Politeka, обмен пленными между Украиной и РФ: кто может вернуться домой перед Новым годом

Также Politeka писала, что экс-главарь "ДНР" разразился бредом о походе на Киев.