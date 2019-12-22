До войны в промышленном украинском регионе было на что посмотреть – сейчас же боевики уничтожили инфраструктуру, отставив одни руины о былого величия и функционала ДАП
В сети вспомнили, как выглядел Донецкий аэропорт до войны, а также показали, как он выглядит после разрушений. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации в Twitter и Instagram.
В частности на страничке Департамент АНТИпропаганды «днр» опубликовано фото прежнего аэропорта в теплый период времени%
«Эх были времена», - пишет автор поста. Пользователи комментируют:
«Да было время золотое, летали из этого красавчика. Единственное, что меня обескураживало, почему никогда посадка в лайнер не происходила через «рукав»».
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Также в сети нашлись фото ДАП в зимнее время, уже после всех тех ужасов, что происходили и в регионе в целом и в районе в частности:
«ДАП и окрестности зимой», - подписал подборку автор. На опубликованных кадрах, если в двух словах, сплошной мрак – видны следы обстрелов, разбитую дорогу, здания, мусор. Когда-то функционирующий аэропорт превратился в, фактически, заброшенную помойку.
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