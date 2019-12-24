Стали известны подробности госпитализации известного российского режиссера Галины Волчек

Директор театра «Современник» Игорь Павлов подтвердил госпитализацию художественного руководителя Галины Волчек и рассказал подробности.

По его словам, Галина Волчек госпитализирована в Боткинскую больницу с воспалением легких.

"Волчек Галина Борисовна госпитализирована, она находится в Боткинской больнице, предполагаемый диагноз - двустороннее воспаление легких", - сказал Павлов.

Также собщается, что Галина Волчек перестала дышать самостоятельно. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Артистка находится в крайне тяжёлом состоянии.

Подключение к ИВЛ стало необходимым из-за осложнения двусторонней пневмонии. Когда приехала скорая, она была уже не в сознании. После госпитализации артистку ввели в медикаментозную кому.

Актриса и режиссёр находится в палате реанимации. По мнению врачей, к таким последствиям привёл хронический бронхит.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация о том, что народную артистку СССР госпитализировали вечером 23 декабря в Москве из-за проблем с сердцем.

По словам инсайдера, артистка пожаловалась медикам на боли в груди, в связи с чем принято решение о срочной госпитализации.

Отметим, ранее у Галины Борисовны действительно были проблемы с сердцем - около пяти лет назад она уже попадала в реанимацию, но тогда врачам удалось стабилизировать ее состояние. В последние годы у Волчек были проблемы со спиной, ей трудно ходить, поэтому она передвигается в инвалидной коляске.

86-летняя Волчек с 1989 года является художественным руководителем театра "Современник". В этом же году она получила звание народной артистки СССР. Также Волчек является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" и обладательницей Государственной премии СССР и премии президента РФ.

Галина Волчек активно снималась в кино параллельно с театральной деятельностью.

Добавим также, что Галина Волчек - мать оператора и режиссера Дениса Евгеньевича Евстигнеева.

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