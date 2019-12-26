Два человека попали в больницу

Пьяные боевики «ДНР» ворвались в общину польской католической церкви в оккупированной Макеевке и устроили там дебош

Все произошло 25 декабря во время Рождественского сочельника, сообщают в группе «Макеевка. Подслушано».

Скрин сообщения опубликовал в своем блоге в Twitter пользователь под ником Донецкий Чебуратор, передает Politeka.

Согласно информации, группа вооруженных боевиков жестоко избили прихожан. По словам настоятеля Павла, два человека попали в больницу в тяжелом состоянии. Помимо этого «вояки» разломали вертеп.

Последствия были бы еще серьезнее, если бы патруль местной «народной милиции ДНР» не обезвредил нападавших, говорится в посте.

Отметим, что подобная информация, как правило, передается из уст в уста и в официальную прессу «республик» не попадает.

««Сребреница» уже началась», – прокомментировала публикацию пользователь Елена Опришко.

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Напомним, боевик "ДНР" выдал правду о секретной тюрьме в Донецке.

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