Стало известно о страшной секретной тюрьме в оккупированном Донецке

Об этом сообщает известный блогер Фашик Донецкий.

Блогер пообщался с одним из боевиков террористической «ДНР» Сергеем Озеровым, которые воевали на стороне врага и записал его откровенное признание.

Этот боевик находился в рядах вооруженной банды «Восток», которая воевала против ВСУ, а после ранения был назначен охранником тюрьмы под номером 2 в Донецке.

В своем рассказе боевик поведал, что помещение, где до 2014 года размещалась одна из угольных компаний, которая принадлежала бизнесмену Ринату Ахметову, террористы переоборудовали под тюрьму еще в мае. Всего существовало 3 поста, которые нужно было охранять, и 4-й секретный, или, как его еще называли, "Глухой". Это - подвальные помещения, в которых боевики устроили застенок.

"Помещения использовались для доставки в них гражданских, которых задержали, агентов СБУ, для содержания воинов ВСУ», - отметил Озеров.

Также там находился застенок.

«Мне нужно было провожать определенных людей на подвал с двумя военными, тоже русскими. Также "на подвалах" в нашей тюрьме были задуть все вытяжки в камерах и заварены металлическими листами абсолютно все окна. Даже в застенках не работала вытяжка. Внизу, в подвальном помещении, везде горел свет. Таких камер для задержанных было 24 штуки, они были очень маленького размера, как клетки», - продолжил свой рассказ.

По словам Озерова, когда кто-то из задержанных не «кололся», об этом знала вся тюрьма, потому что следователи включали музыку, «чтобы никто не слышал криков».

«После этого ноу-хау я некоторые песни до сих пор не люблю, ведь довольно жуткое впечатление от тяжелого рока и животных криков или песен "Любэ" вперемешку со стонами", - признался террорист.

Также он сообщил, что в концлагере с задержанными работала следователь оккупантов Екатерина Приходько и после ее допросов пленных и заключенных забирали из концлагеря.

Озеров добавил, что почти все, кто попадал на "Глухой" пост, не возвращались из него живыми. Лично через руки Озерова прошло 70 задержанных. Большинство из них были избиты и нуждались в медицинской помощи, но в разговоре боевик признался, что это его не волновало.

Охранникам с верхних этажей было запрещено спускаться в подвалы. Даже расспрашивать о том, что там происходит, боевикам запрещали. Те, кто проявил чрезмерный интерес, часто сами оказывались на месте своих недавних жертв.

В заключении террорист выдал, что "подвалы" часто попадали гражданские и бизнесмены. Их проводили в помещение концлагеря через черный вход, подальше от любопытных глаз. Большинство из них исчезли.

Напомним, раскрыт страшный план России: «100 тысяч боевиков прибыло для жесткой бойни в Киеве».

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