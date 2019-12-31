Корпоративная этика, тепло и любовь в словах, элементы сказки, дружеские подвохи — в каждом поздравлении должна быть конкретная подача, адресованная определенной группе людей. Кого и как лучше поздравлять, разберем далее.

Всего способов поздравить с Новым годом очень много. Кроме подарков, среди самых популярных: стих, проза, открытка и SMS. Если первые два варианта можно задействовать для любой группы (семья, друзья, дети, коллеги по работе), то поздравлять открытками и СМС детей и семью как-то не красиво.

Как поздравить семью с Новым годом

Лучший подарок для близкого человека — внимание, проявление заботы и любви. В кругу семьи за новогодним столом принято выражать свои чувства к родне, подводить итоги старого года и желать всего самого светлого на следующий календарный. Сделать это можно с помощью стиха, прозы или играя, например, в «Угадай слово». Эти способы нередко объединяются. Так, изначально можно зачитать стих, а после выразить все мысли и переживания в прозе, или наоборот. Вот несколько примеров красивых стихов на НГ:

Праздник в доме, дух святой,

Прогоняет зло долой.

Елка, снег, семья, любовь,

В снеговике торчит морковь.

Искренне всех поздравляю,

Крепкого здоровья вам желаю.

Лучшие родные, вы одни,

Пусть вечно в вас горят огни!

Если трудно произносить душевные слова, можно перевести серьезные строки в шутку:

Новый год стучится,

А нам подарок снится.

В окружении родни,

Ведь здесь только мы одни…

Встретим праздник и уснем,

Завтра 2020 будет днем.

Сколько лет прошло,

Сколько дней на нет ушло.

Хорошо, что с вами,

Пусть хорошо все будет с нами!

В прозе выразить мысль проще. Текст можно подготовить заранее, взять готовый вариант, или придумывать на ходу, что в условии застолья бывает затруднительно. Чтобы ничего не забыть сказать, выступление можно структурировать, например:

обращение («А сейчас я хочу сказать несколько слов», «Минуту внимания»;

подведение итогов («Этот год пролетел незаметно, он был…», «2019 открыл для нас новые горизонты мировосприятия»);

встреча нового года («С нетерпением ждем 2020, каким он будет, зависит от нас и от воли Всевышнего», «Встретим же Новый, 2020 год с открытыми объятиями»);

пожелания («Желаю вам родные крепкого здоровья и силы духа, удачи во всех начинаниях, побольше счастливых моментов» и т.д.).

Поздравление детей с Новым годом

Чтобы правильно преподнести детям поздравление, обязательно нужно переодеться Дедом Морозом, Санта Клаусом или волшебником (можно выбрать другого сказочного персонажа, которого любят дети, например, Спанч Боба). Обычные слова не так цепляют детей, как взрослых, поэтому свое поздравление стоит подкрепить подарками (желательно сладкими, чтобы основные оставались под елкой). Дети лучше воспринимают стихи:

С Новым годом, малыши,

Поздравляю от души!

Добрый Дедушка Мороз

Мечты все выполнит всерьез,

Наколдует вам подарки,

Праздник станет очень ярким!

Будет много развлечений,

После, много приключений!

В детский поздравительный стих стоит добавить немного сказки:

Празднуем здесь мы, страна, соседи,

Снег на улице лежит,

Спят лисята и медведи,

Ярко елочка горит.

Вас, ребята, с Новым годом!

Много счастья и друзей!

Звездочки на небосводе

Горят ярче всех огней!

Дед Мороз летит к нам в гости,

Быстро в дружный хоровод!

Ну-ка, дети, крикнем громче:

Приходи к нам Новый год.

Поздравляем коллег по работе с Новым годом

На подобных гуляниях не стоит сильно открывать душу и говорить по полчаса. В отличие от поздравления детей, на корпоративных собраниях хорошо воспринимается и краткая проза, и яркие стихи. Вашему вниманию несколько примеров, как лучше поздравить коллег по работе:

Друзья! Большинство из нас встретят Новый год в тесном семейном кругу. Хочу поднять бокал за то, чтобы в вашем доме всегда был мир, благополучие и счастье. Крепкого здоровья и улыбок вам и вашим родным. Пусть наступающий станет для нас дверью к прогрессу. С праздником!

Кроме прозы, можно зачитать небольшой стих:

Друзья, вас сердечно поздравляю

С этим новогодним торжеством!

Лишь успехов и любви желаю

Пусть теплом и счастьем наполняется ваш дом!

Что б мир, благополучие, удача

Встречаются вам в жизненном пути.

Что б счастливо — и никогда иначе,

Проходят утра, ночи, дни.

Как поздравить друзей с Новым годом

С друзьями все более проще, чем с остальными — их можно поздравить как угодно: шуткой, стихом, набором пожеланий и даже простой фразой «С НГ, друг». Но такое не всегда и не со всеми работает, поэтому рекомендуем запастись несколькими вариантами поздравлений.

Поздравление небольшой компании друзей:

Дорогие друзья (можно назвать каждого поименно)! Очень приятно, что сегодня мы вместе собрались встречать Новый год. 2019 принес нам много хорошего, предоставил немало испытаний. Проведем же его, и откроем двери новому, неизведанному 2020. Пусть он откроет перед нами новые горизонты, наполнит наши души счастьем и удачей. Желаю, чтобы в ваших домах была лишь радость, тепло, любовь, чтобы ангелы охраняли вас. С праздником!

Большую компанию поздравить сложнее, но если под рукой имеется удачный стих, удобнее всего зачитать его:

Новый год пришел, встречайте

Двери быстро открывайте,

С радостью впускайте в дом

Волшебство таится в нем.

Собирайте все плохое

Пусть останется в покое,

С старым годом улетит

Раны в сердце утолит.

С «Новым» будьте вы мудрее

Улыбайтесь поскорее,

Ведь добро, оно кругом

Искупаемся же в нем!

Перед поздравлениями, обязательно попросите минуту внимания, чтобы не было недопонимания и неловких моментов. Если компания подготовила бокалы, можно огласить поздравления как тост. Желайте всегда искренне, лучше, если поздравления рассказывать не читая.

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