Бунт под СИЗО: украинцы решились на отчаянный шаг, начались стычки с силовиками, кадры восстания

Украинцы устроили акцию протеста под зданием Лукьяновского СИЗО из-за предстоящего обмена пленными.

Как известно, суд под личное обязательство отпустил бывших бойцов "Беркута", обвиняемых в расстреле активистов Революции Достоинства.

Бывших силовиков готовят к обмену с оккупационными формированиями "Л/ДНР", и это вызвало негодование среди украинцев, которые решили устроить настоящий бунт под Лукьяновским СИЗО.

Под зданием СИЗО собралось около 150 человек. Протестующие разделились на два лагеря: кто-то поддержал подобный шаг, поскольку оккупанты отпустят украинцев из плена, а другие жестко критиковали подобную поблажку для людей, которых обвиняют в тяжких преступлениях.

После полночи под зданием произошла стычка с силовиками. Правоохранителям удалось оттеснить протестующих, после чего с территории СИЗО выехал микроавтобус.

Активисты также попытались установить баррикады перед въездом в СИЗО, а на территорию пенитенциарного заведения силовики направили подкрепление с четырьма автобусами бойцов Нацгвардии.

Путин потерпел фиаско, дни России сочтены: Будет катастрофа...

Политика Владимира Путина привела к уничтожению важнейших институтов демократии в РФ.



Подобное мнение озвучил российский оппозиционер и финансист Слава Рабинович. По его словам, в Российской Федерации сегодня демонтированы не только независимые институты демократии, но и само государство.

Слава Рабинович также назвал окружение Владимира Путина "бандитами", которые незаконно захватили власть в стране.

"Итак, итог: конституционных ветвей власти нет, независимых СМИ нет, главных институтов демократии – выборов и сменяемости власти – тоже нет. Государства нет. Государство демонтировано и уничтожено именно Путиным и его ОПГ. А значит, уничтожены и все механизмы прогнозирования. И у нас нет этих механизмов прогнозирования не потому, что мы их не знаем, а потому, что их именно уничтожили эти бандиты", - уверенно добавил финансист.

"Единственное, что виднеется на горизонте – это экспоненциально ускоряющаяся деградация того, что осталось от России – во всем. К сожалению, происходит и ускоряется такая деградация и самого главного – человеческого капитала. Это, рано или поздно, через какие-то неожиданные события или более плавно, приведёт к катастрофе, за горизонтом которой ничего не видно...", - резюмировал Рабинович.

Кабмин объявил охоту на украинцев: что это значит и кому не повезет

В правительстве анонсировали изменения в действующее законодательство, которые узаконят новые проверки для предпринимателей.

Подобное заявление во время брифинга сделал глава Минэкономики и торговли Тимофей Милованов.

В частности, Кабмин хочет узаконить проверки для ФЛП только на основе риск-ориентированного подхода.

По его словам, в случае утверждения изменений штрафы для украинских предпринимателей уменьшатся, а проверки будут проводить среди тех предпринимателей, которые вызывают больше всех подозрений.

"Мы внесли изменения в законопроект. Там уменьшаются штрафы, уменьшается ответственность. Будет проводиться то, что мы называем мораторием, но правильно говорить риск-ориентированный подход к проверкам. То есть, мы будем проверять не всех подряд, а только тех, кто конкретно является высокорисковым в товарах и зонах, на которых есть информация", - подчеркнул Милованов.

Напомним, Рада приняла закон о незаконном обогащении: кто под прицелом.

Как сообщала Politeka, в Украине запретят то, чем пользуется каждый: подробности решения Рады.

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