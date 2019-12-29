Политика Владимира Путина привела к уничтожению важнейших институтов демократии в РФ

Подобное мнение озвучил российский оппозиционер и финансист Слава Рабинович, передает Апостроф.

По словам Рабиновича, в Российской Федерации сегодня демонтированы не только независимые институты демократии, но и само государство.

"Нет демократии - это было бы полбеды. В России демонтировано само государство. Ведь как должно быть устроено государство под названием "Российская Федерация"? Во-первых, оно должно быть федерацией, но федерация и федерализм в РФ уничтожены, демонтированы Путиным и его ОПГ. Во-вторых, по Конституции в РФ должны быть три независимые друг от друга ветви власти. Они не только не независимые, их просто не существует – они демонтированы Путиным и его ОПГ. В России нет судебной ветви власти – это не суд, не судебная система. Нет законодательной власти – это не парламент. Нет исполнительной власти – это не правительство. Нет главы государства – это не президент. Нет неофициальной "четвёртой" ветви власти – независимых СМИ. Ветвей власти в России не существует, они все демонтированы и уничтожены", - объяснил оппозиционер свою точку зрения.

Слава Рабинович также назвал окружение Владимира Путина "бандитами", которые незаконно захватили власть в стране.

"Итак, итог: конституционных ветвей власти нет, независимых СМИ нет, главных институтов демократии – выборов и сменяемости власти – тоже нет. Государства нет. Государство демонтировано и уничтожено именно Путиным и его ОПГ. А значит, уничтожены и все механизмы прогнозирования. И у нас нет этих механизмов прогнозирования не потому, что мы их не знаем, а потому, что их именно уничтожили эти бандиты", - уверенно добавил финансист.

"Единственное, что виднеется на горизонте – это экспоненциально ускоряющаяся деградация того, что осталось от России – во всем. К сожалению, происходит и ускоряется такая деградация и самого главного – человеческого капитала. Это, рано или поздно, через какие-то неожиданные события или более плавно, приведёт к катастрофе, за горизонтом которой ничего не видно. Мы не знаем, что на самом деле будет после катастрофы. Но можем предположить, с большой вероятностью, что Россия развалится, в очередной раз в своей истории. С кратным, очень кратным снижением уровня жизни спящего сегодня большинства народонаселения", — резюмировал Рабинович в общении с журналистами.

Ранее мы сообщали о том, что у Владимира Путина перешли все границы и нагло пригрозили Украине уничтожением. По словам Валентины Матвиенко, Киев должен принять кремлевскую повестку, иначе "нормализации отношений" между Украиной и Россией не будет.

"Новым властям Украины надо определиться. Не получится посередине. И там быть хорошим, и там не получится. Если они осознают опасность всего , что произошло в 2014 году, результаты "государственного переворота", влияние мощнейшее националистических сил на ситуацию в Украине и не предпримут решительных шагов, ожидать дальнейшего улучшения ситуации в Украине не придется. И думаю, что прорыва в российско-украинских отношениях тоже не получится", – поставила Матвиенко дерзкий ультиматум Украине.

На циничное заявление соратницы Владимира Путина отреагировал журналист Роман Цимбалюк. По его словам, если Украина пойдет на поводу у оккупантов, то наша страна может попросту исчезнуть

Напомним, Цимбалюк поиздевался над пропагандистами из ОРДЛО

Как сообщала Politeka, Цимбалюк не сдержался и разнес Путина за показуху в Крыму

Также Politeka писала, что Путин нацелился на уничтожение главного врага РФ