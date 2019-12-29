В правительстве анонсировали изменения в действующее законодательство, которые узаконят новые проверки для предпринимателей

Подобное заявление во время брифинга сделал глава Минэкономики и торговли Тимофей Милованов, передает Знай.

В частности, Кабмин хочет узаконить проверки для ФЛП только на основе риск-ориентированного подхода.

По его словам, в случае утверждения изменений штрафы для украинских предпринимателей уменьшатся, а проверки будут проводить среди тех предпринимателей, которые вызывают больше всех подозрений.

"Мы внесли изменения в законопроект. Там уменьшаются штрафы, уменьшается ответственность. Будет проводиться то, что мы называем мораторием, но правильно говорить риск-ориентированный подход к проверкам. То есть, мы будем проверять не всех подряд, а только тех, кто конкретно является высокорисковым в товарах и зонах, на которых есть информация", - подчеркнул Милованов.

Ранее мы также рассказывали о том, что украинцам уготовили новую систему штрафов, которые планируют отвязать от прожиточного минимума. Как известно, Кабмин уже разработал соответствующий законопроект, предусматривающий наказания для украинцев.

Авторы документа хотят сделать "отвязку" штрафов и различных взысканий в административном и уголовном кодексам прожиточного минимума и законом необлагаемого минимума доходов граждан. То есть, если украинец зарабатывает больше остальных, то ему придется выплатить крупный штраф.

Также по административным штрафам введут еще и некую "штрафную ставку", которую планируют рассчитывать для каждого правонарушителя индивидуально - 0,3% от среднего дохода человека за месяц (но не менее 17 гривен).

Более того, авторы законопроекта хотят внести изменения в Уголовный кодекс. В частности, за нарушение правил лица, отбывающие тюремное заключение, могут попасть на штраф до 440 штрафных ставок (сейчас — две минимальные зарплаты).

Напомним, названы самые опасные автомобили для водителя и пассажиров.

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