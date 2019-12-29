В правительстве анонсировали изменения в действующее законодательство, которые узаконят новые проверки для предпринимателей

Подобное заявление во время брифинга сделал глава Минэкономики и торговли Тимофей Милованов, передает Знай.

В частности, Кабмин хочет узаконить проверки для ФЛП только на основе риск-ориентированного подхода.

трудовая книжка

По его словам, в случае утверждения изменений штрафы для украинских предпринимателей уменьшатся, а проверки будут проводить среди тех предпринимателей, которые вызывают больше всех подозрений.

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"Мы внесли изменения в законопроект. Там уменьшаются штрафы, уменьшается ответственность. Будет проводиться то, что мы называем мораторием, но правильно говорить риск-ориентированный подход к проверкам. То есть, мы будем проверять не всех подряд, а только тех, кто конкретно является высокорисковым в товарах и зонах, на которых есть информация", - подчеркнул Милованов.

Ранее мы также рассказывали о том, что украинцам уготовили новую систему штрафов, которые планируют отвязать от прожиточного минимума. Как известно, Кабмин уже разработал соответствующий законопроект, предусматривающий наказания для украинцев.

Тимофей Милованов

Авторы документа хотят сделать "отвязку" штрафов и различных взысканий в административном и уголовном кодексам прожиточного минимума и законом необлагаемого минимума доходов граждан. То есть, если украинец зарабатывает больше остальных, то ему придется выплатить крупный штраф.

Также по административным штрафам введут еще и некую "штрафную ставку", которую планируют рассчитывать для каждого правонарушителя индивидуально - 0,3% от среднего дохода человека за месяц (но не менее 17 гривен).

Более того, авторы законопроекта хотят внести изменения в Уголовный кодекс. В частности, за нарушение правил лица, отбывающие тюремное заключение, могут попасть на штраф до 440 штрафных ставок (сейчас — две минимальные зарплаты).

Напомним, названы самые опасные автомобили для водителя и пассажиров.

А еще Politeka писала, что Слуги народа решили добить украинских водителей.

Также Politeka сообщала, что украинцев ждут новые штрафы, Рада приняла роковое решение.