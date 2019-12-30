В рамках обмена пленными Украина выдала киллера «Динго» (Артур Кринари), который пытался убить Амину Окуеву и Адама Осмаева

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Екатерина Сергацкова.

«Один из ненадежных рассказчиков этой истории, Артур Денисултанов, он же Кринари, он же Динго и обладатель еще множества имен, — чеченец, которого обвинили в покушении на Амину Окуеву и Адама Осмаева летом 2017-го, — сегодня в числе прочих отправился по обмену в "ДНР", а оттуда уедет на родину в Россию», — говорится в сообщении.

Также журналистка уточнила, что за три дня до обмена с него сняли обвинения.

«Он провел в украинском СИЗО два с половиной года в ожидании вердикта суда, и за три дня до обмена с него сняли обвинения», — добавила она.

Напомним, «Динго» 1 июня 2017 года пытался убить ветеранов АТО Амину Окуеву и Адама Осмаева. Они смогли дать бой и подстрелили киллера.

Ранее мы сообщали о том, что 29 декабря был проведен масштабный обмен пленными между Украиной и оккупационными "Л/ДНР". Процесс состоялся в серой зоне на КПВВ "Майорское".

В рамках обмена Украина передала террористам 127 человек, а домой вернулись 76, среди которых 12 - пленные военнослужащие ВСУ.

Отметим,

официальный представитель РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов сделал дерзкое заявление после обмена.

По его словам, после Нормандского саммита Украина якобы взяла на себя обязательство не возобновлять правовое преследование лиц, которые были освобождены при обмене пленными.

Соратник Владимира Путина утверждает, что официальный Киев взял на себя подобные обязательства на видеоконференции контактной группы, которая состоялась 23 декабря.

"Подчеркну, что в рамках этого соглашения стороны внутриукраинского конфликта обязались завершить процедуры помилования и не возобновлять преследование освобождаемых лиц. Киев гарантировал "процессуальную очистку" для тех из них, кому еще не вынесен приговор суда", – подчеркнул российский дипломат.

Подытоживая, Борис Грызлов также заявил, что Кремль ждет, когда Украина "перейдет к согласованию всех правовых аспектов особого статуса Донбасса", после чего он якобы должен быть внесен в Конституцию.

Напомним, названы фамилии всех освобожденных.

А еще Politeka писала, что освобожденный из плена украинец пригрозил Путину.

Также Politeka сообщала, что Юрий Романенко об рассказал освобождении беркутовцев.