Украина перед обменом пленными якобы взяла на себя серьезные обязательства

Как передает Politeka.net, дерзкое заявление сделал официальный представитель РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов.

По его словам, после Нормандского саммита Украина якобы взяла на себя обязательство не возобновлять правовое преследование лиц, которые были освобождены при обмене пленными.

Соратник Владимира Путина утверждает, что официальный Киев взял на себя подобные обязательства на видеоконференции контактной группы, которая состоялась 23 декабря.

"Подчеркну, что в рамках этого соглашения стороны внутриукраинского конфликта обязались завершить процедуры помилования и не возобновлять преследование освобождаемых лиц. Киев гарантировал "процессуальную очистку" для тех из них, кому еще не вынесен приговор суда", – подчеркнул российский дипломат.

Подытоживая, Борис Грызлов также заявил, что Кремль ждет, когда Украина "перейдет к согласованию всех правовых аспектов особого статуса Донбасса", после чего он якобы должен быть внесен в Конституцию.

Ранее мы сообщали о том, что 29 декабря был проведен масштабный обмен пленными между Украиной и оккупационными "Л/ДНР". Процесс состоялся в серой зоне на КПВВ "Майорское".

В рамках обмена Украина передала террористам 127 человек, а домой вернулись 76, среди которых 12 - пленные военнослужащие ВСУ.

Позже стало известно, что Украина активно готовится к новому обмену пленными, в результате которого домой должны вернуться украинцы, которых удерживают на территории оккупированного Донбасса.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко добавил, что официальный Киев будет продолжать обсуждение по поводу обмена по формуле "всех на всех" на следующих саммитах лидеров стран Нормандской четверки.

Также мы рассказывали, что Владимир Зеленский не сдержался и раскрыл главный секрет относительно обмена пленными. Глава государства заявил, что готов был отдать бывших беркутовцев даже на одного пленного украинского разведчика, лишь бы он вернулся домой.

"Да, это условия всех на всех в этом обмене. Мы забирали наших героев. Я считаю, что это было сложное решение, решение политическое. Я считаю, что наши военные, наши журналисты, они все герои", - добавил он.

Напомним, названы фамилии всех освобожденных

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