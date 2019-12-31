Погода в Украине 31 декабря готовит коварный удар, поскольку всю территорию страны «накроют» холода
Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.
Так, часть страны накроют дожди и похолодание. Особенно сильными осадки будут на западной части страны. Однако заденет и жителей севера. Средняя погода в стране будет от 0 до 5 тепла днем и около 0-5 градуса мороза.
Сопровождаться это будет сильным ветром со скоростью 7-12 м/с.
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В Киеве и области синоптики прогнозируют обильные дожди с мокрым снегом. Днем воздух прогреется до 3-5 тепла. Ночью же воздух остынет до -3-1 мороза.
Как сообщалось ранее, погодные условия в Украине в ближайшее время усложнятся.
Как сообщила синоптик Наталья Диденко, сильный ветер 28 декабря, будет задувать на Правобережной Украине в результате противостояния мощной антициклонической области, которая сильно будет давить, с двумя центрами - Wiltrud над Скандинавией, и Vanessa над Испанией, и восточным циклоном Ailton, который будет опираться антициклонам.
Кроме порывистого ветра, на Западе Украины, в большинстве областей Севера, Центра и даже Юга (Одесская, Николаевская) в субботу ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.
Соответственно, на дорогах ситуация может быть сложной, скользкой и, из-за плотных облаков, с плохой видимостью, особенно вечером. Поэтому водителям нужно быть крайне внимательными. Скорее всего, не обойдется без "апокалипсиса" на дорогах с километровыми пробками и авариями.
Напомним, долгожданный снег устроит апокалипсис в Украине.
А еще Politeka писала, что погода заставит украинцев страдать.
Также Politeka сообщала, что на Украину обрушится безжалостный циклон.