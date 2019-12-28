За пару дней до Нового года в Украину все-таки «наведается» морозная зима, но это еще не все неожиданности...

Погода в предновогодние дни кого-то из украинцев порадует, кого-то – расстроит, или и то, и другое одновременно – в течение дня

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Facebook-публикацию синоптика Наталии Диденко:

«Морозы понемногу заплывут завтра в Украину. На Западе температура воздуха 29 декабря составит -1 - -6 градусов». Специалист пишет, что и на Север страны придет небольшой морозец:

«От 0 до 3 градусов». На остальной же территории - удержатся «плюсы»: «Ожидается в течение дня +2 - +6 градусов».

Обильных осадков следует ожидать в западных, северных областях и в Винницкой области, а также в отдельных районах Кропивницкого с районами:

«Снег и мокрый выпадут, а на Одесщине дождь будет смешиваться с мокрым снегом». Без осадков восточная часть Украины, большинство Центра и Юга в воскресенье.

29 декабря столицу Украины заснежит мокрым снегом:

«Днем ожидается постепенное прекращение осадков. Температура воздуха ночью и днем от 1 градуса тепла до 3 градусов мороза». Синоптик предупредила о том, что на дорогах появится гололедица.

По 30 декабря, то в Украине практически везде будет сухо:

«…И подморожено». А уже в последнний день 2019 года - 31 декабря существенно потеплеет днем, а именно:

«На Севере, Западе и в Центре вероятен снег, мокрый снег с переходом местами в дождь. Новогодняя ночь может быть с небольшим мокрым снегом». Температура в праздничную ночь, скорее всего, будет нулевой.

Как сообщалось ранее, погодные условия в Украине в ближайшее время усложнятся.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, сильный ветер 28 декабря, будет задувать на Правобережной Украине в результате противостояния мощной антициклонической области, которая сильно будет давить, с двумя центрами - Wiltrud над Скандинавией, и Vanessa над Испанией, и восточным циклоном Ailton, который будет опираться антициклонам.

Кроме порывистого ветра, на Западе Украины, в большинстве областей Севера, Центра и даже Юга (Одесская, Николаевская) в субботу ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

Соответственно, на дорогах ситуация может быть сложной, скользкой и, из-за плотных облаков, с плохой видимостью, особенно вечером. Поэтому водителям нужно быть крайне внимательными. Скорее всего, не обойдется без "апокалипсиса" на дорогах с километровыми пробками и авариями.

Напомним, долгожданный снег устроит апокалипсис в Украине.

А еще Politeka писала, что погода заставит украинцев страдать.

Также Politeka сообщала, что на Украину обрушится безжалостный циклон.