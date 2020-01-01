Президент Украины Владимир Зеленский говорил о мире и уважении в своей новогодней речи

Как передает Politeka.net, Владимир Зеленский поздравил соотечественников с наступлением нового 2020 года в новом формате (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца). Глава государства привлек к своей 13-минутной речи простых украинцев, а также известных в нашей стране политиков, спортсменов, активистов, актеров, звезд шоу-биза... поставив главный вопрос: кто все мы? Президент призвал украинцев уважать друг друга, отметив, что только так можно достичь мира.

"Зазвичай у новорічному привітанні президенти розповідають про зростання ВВП, падіння інфляції... і інші незрозумілі терміни, одним словом, переконують, що насправді ми почали жити краще, просто поки що ви цього не помітили. І тому дуже часто підчас звернення президента ми вимикаємо звук... Сьогодні буде інакше. Давайте сьогодні кожен чесно відповість сам собі на важливе питання: хто я?.. В нашій історії чимало епізодів, які нас об'єднують та ми навичилися бути єдиною країною епізодично: у новому році нам треба бути єдиною країною кожного дня. Це має стати нашою національною ідеєю... Дорогі українці, у новому 2020-му році я бажаю всім нам поважати один одного, бути здоровими, мати достаток... Миру всім нам. І давайте пам'ятати, що любити Україну - означає любити всіх українців, в якому куточку нашої країни вони не народились", - сказал Зеленский в своей новогодней речи, всколыхнувшей народ.

Выступление президента вызвало настоящий фурор в сети. Большинство пользователей отмечают, что "первый раз в жизни" не хотелось выключать звук - а досмотреть до конца. Правда, некоторые из комментирующих не прониклись словами гаранта, сравнив обращение с выступлением "Квартал 95", а также указав президенту на то, что нужны не только эмоции и красивые слова для построения цветущей страны.

"я не знаю кто пишет тексты вам,но это круто! эти слова объединяют людей. именно это нужно народу :доброта, уважение."

"Реально у нас самый крутой президент, самое лучшее поздравление, наверное,всех президентов планеты!!!"

"Это действительно новый уровень новогоднего обращения главы государства!"

"Первый раз в жизни вижу такое классное поздравление от президента страны! Даже слезы накатили ...приятные ))"

"Я из Беларуси, посмотрел поздравление Зеленского - очень душевное, не шаблонное, искреннее, молодец! Вот с кого нужно брать пример соседним странам! С новым годом Украина!)"

"Найкраще привітання, яке я тільки могла чути! Зачепило всі куточки душі! Найкращий президент💚❤️"

"Аж слезы выступили!Первый раз смотрю выступление президента с удовольствием!"

"Перший раз в житті слухала привітання від початку до кінця. Дуже сподобалось. Мурашки по шкірі. З новим роком."

"Такое ощущение , что будто выступление 95 го квартала смотрел.."

"Обо всем ни о чем.Изменить можно и нужно ,но как и с кем?Вы ответа не знаете.Учите матчасть"

"Це емоції. Вони потрібні, особливо у новорічну ніч. Але... Президент повинен бути більш прагматичним. Красивих слів недостатньо для побудови країни. Хоча в новорічну ніч ці слова не зайві ))"

Ранее мы сообщали, Зеленский с первой леди встретил Новый год в резиденции экс-президентов Петра Порошенко и Виктора Януковича в "Синегоре", что расположена возле села Гута Ивано-Франковской области.

Напомним, Зеленский поздравил Путина с Новым годом: о чем договорились президенты

Также Politeka писала, что Зеленский пошел по пути Януковича и Порошенко, украинцы разочарованы.