Президент Украины Владимир Зеленский обсудит с главой России Владимиром Путиным в телефонном разговоре обмен пленными и подписание газового контракта

Зеленский и Путин разговаривали в телефонном режиме. Главы государств поздравили друг друга с праздниками и отметили обмен пленными, который случился 29 декабря. Также был упомянут газовый контакт. Об этом пишет Politeka.

"Во время разговора лидеры стран договорились срочно перейти к утверждению списков для освобождения украинцев, среди которых крымчане, что пребывают на территории Крыма и России, а также россиян, что в Украине", - отмечено в сообщении.

Стороны выразили надежду, что смогут прекратить огонь обе стороны по линии столкновения на Донбассе.

Ранее мы сообщали, что в рамках обмена пленными Украина выдала киллера «Динго» (Артур Кринари), который пытался убить Амину Окуеву и Адама Осмаева.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Екатерина Сергацкова.

«Один из ненадежных рассказчиков этой истории, Артур Денисултанов, он же Кринари, он же Динго и обладатель еще множества имен, — чеченец, которого обвинили в покушении на Амину Окуеву и Адама Осмаева летом 2017-го, — сегодня в числе прочих отправился по обмену в "ДНР", а оттуда уедет на родину в Россию», — говорится в сообщении.

Сообщалось, что освобожденные из плена украинцы раскрыли жуткую правду о "ДНР".

Освобожденные из плена боевиков украинцы рассказывают, что их побратимы все еще остаются в заложниках.

Так, украинец Василий Савин заявил в комментарии "Громадському радио", что пленные, которые сидели с ним в Макеевской колонии не попали на обмен.

По его словам, в подвалах оккупантов остаются украинцы:

Владимир Синюков,

Павел Корсун, военный,

Максим Тимофеев, инвалид второй группы,

Александр Шелест,

Сергей и Дмитрий Караберюш,

Твердый, Самдулов, Матюшенко,

Воробей Василий,

Геннадий Матвийчук – шахтер, у которого сломан позвоночник.

Мужчина добавил, что так называемая омбудсмен боевиков Морозова приезжала перед обменом к пленным украинцам. Савин задал ей вопрос, почему нет подтверждения об обмене других пленных. Она ответила, что если подтвердит, "то Украина может не отдать тех, кого надо боевикам".

Напомним, новый обмен пленными, у Зеленского раскрыли фатальные детали

А еще Politeka писала, что Зеленский не сдержался и выдал главный секрет обмена пленными

Также Politeka сообщала, что освобожденный из плена украинец пригрозил Путину