Стало известно о больших потерях российско-оккупационных войск на Донбассе

В штабе Операции Объединенных сил подсчитали потери противника за 2019 год. Информация опубликована на странице штаба ООС в Facebook.

По данным украинских военных разведчиков, в 2019 году российско-оккупационные войска потеряли на Донбассе 619 человек убитыми. Кроме того, травмы и ранения получили 939 боевиков и наемников. Потери вооружения и военной техники составили 110 единиц.

"Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - подчеркнули в сообщении штаба ООС.

Напомним, ранее сообщалось, что президент страны-агрессора Владимир Путин внезапно решил "прервать" связи с оккупированным Донбассом. Скандальное заявление сделал его личный пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В частности, Владимир Путин решил внезапно откреститься от оккупационных группировок на Донбассе после того, как был проведен обмен пленными.

Как заявил Песков, Владимир Путин якобы не принимал участия в переговорах по обмену пленными на Донбассе, "но использовал свой авторитет, чтобы способствовать этому процессу".

Таким образом, Российская Федерация еще раз пытается "пропихнуть" пропагандистский миф о том, что российских войск на Донбассе нет.

Личный пресс-секретарь Путина также добавил, что у официального Киева нет прямых контактов с террористами "Л/ДНР", поэтому и существует трехсторонняя контактная группа.

"Собственно, если бы они были, то, наверное, дела бы шли гораздо легче в этом плане. Поэтому здесь трехсторонняя комиссия и так далее. Только потому, что отсутствуют прямые контакты", – резюмировал Песков.

Напомним, боевик "ДНР" выдал правду о секретной тюрьме в Донецке.

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