Погода будет не такой, как все ждут

В 2020 году весна в Украине ожидается затяжная

Синоптики пояснили, что такая погода будет из-за сдвига сезонных процессов, передает "Сегодня".

Народный синоптик Леонид Горбань заявил, что в начале марта в Украине будут морозы, а также снегопады.

Первый месяц весны будет пасмурным. Со второй его половины в Украине несколько потеплеет, однако пойдут дожди. Первые настоящие признаки весны в стране ожидаются лишь после 25 марта.

Напомним, директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил, что климат в Украине изменился безвозвратно и о настоящей зиме стоить забыть.

По его словам, климатические изменения в Украине - это ужас.

"У нас страшное повышение температуры зимнего периода – 2,5 градуса, а это просто ужас. Страшное повышение температуры летнего периода – почти на 2 градуса", – отметил он.

Кроме того, главный синоптик страны отметил, что настоящую зиму украинцы почувствуют, но недолго.

"Зима на сто процентов не может быть холодной, потому что такие тенденции температуры просто вычеркивают все эти похолодания", – объяснил он и добавил, что если снег и выпадет, то продержится недолго.

По поводу грядущего лета синоптик заявил, что оно будет жарким.

"Мы уже должны к этому привыкать", – резюмировал он.

Отметим, недавно ученые выдвинули новую теорию. По их прогнозу конец света должен произойти в 2021 году. С каждым годом Солнце раскаляется все больше, что ускоряет процесс «утечки» газов. Поэтому Земля может превратиться в безжизненную пустыню и стать похожей на Марс из-за того, что атмосфера каждую минуту теряет свыше 180 кг водорода.

Напомним, лютая непогода разорвет Украину на части, прогноз пугает.

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