"Зима на сто процентов не может быть холодной, потому что такие тенденции температуры просто вычеркивают все эти похолодания", – объяснил он и добавил, что если снег и выпадет, то продержится недолго.

По поводу грядущего лета синоптик заявил, что оно будет жарким.



"Мы уже должны к этому привыкать", – резюмировал он.

Отметим, что 1 января на большей части территории Украины ожидается мокрый снег.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха 1 января будет колебаться в районе нулевой отметки. В большинстве регионов страны столбец термометра покажет от -1 до 2 градусов Цельсия.

В южных регионах будет теплее: в Одесской, Херсонской, Николаевской, Запорожской областях и Крыму ожидается от 2 до 5 градусов тепла.

Почти во всех областях Украины 1 января, по прогнозам синоптиков, ожидается снег, однако, учитывая температуру, он будет мокрым, местами – с дождем. Без осадков останутся только некоторые западные области: Львовская, Волынская, Тернопольская и Ровенская.

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