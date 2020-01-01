Климат в Украине изменился безвозвратно и о настоящей зиме стоить забыть
Как передает Politeka.net, такой прогноз сделал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида в эфире телеканала ZIK. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По его словам, климатические изменения в Украине - это ужас.
"У нас страшное повышение температуры зимнего периода – 2,5 градуса, а это просто ужас. Страшное повышение температуры летнего периода – почти на 2 градуса", – отметил он.
Кроме того, главный синоптик страны отметил, что настоящую зиму украинцы почувствуют, но недолго.
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"Зима на сто процентов не может быть холодной, потому что такие тенденции температуры просто вычеркивают все эти похолодания", – объяснил он и добавил, что если снег и выпадет, то продержится недолго.
По поводу грядущего лета синоптик заявил, что оно будет жарким.
"Мы уже должны к этому привыкать", – резюмировал он.
Отметим, что 1 января на большей части территории Украины ожидается мокрый снег.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха 1 января будет колебаться в районе нулевой отметки. В большинстве регионов страны столбец термометра покажет от -1 до 2 градусов Цельсия.
В южных регионах будет теплее: в Одесской, Херсонской, Николаевской, Запорожской областях и Крыму ожидается от 2 до 5 градусов тепла.
Почти во всех областях Украины 1 января, по прогнозам синоптиков, ожидается снег, однако, учитывая температуру, он будет мокрым, местами – с дождем. Без осадков останутся только некоторые западные области: Львовская, Волынская, Тернопольская и Ровенская.
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