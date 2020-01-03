Погода в Украине 3 января готовит приятный сюрприз, поскольку осадков практически не будет

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентр.

Так, сухая погода будет по всей территории страны. На Дорогах местами ожидается гололед. Ветер "разгонится" до 5-10 м/с. Ночью в Карпатах ожидается 7-12 мороза.

На остальной части Украины средний показатель будет 1-6 ниже нуля ночью и около 0-5 тепла днем. На юге и западе воздух прогреется до +8 градусов.

В Киеве и области, согласно прогнозу синоптиков, будет 2-4 тепла днем и около 1-3 мороза ночью.

Как сообщалось ранее, в 2020 году весна в Украине ожидается затяжная. Синоптики пояснили, что такая погода будет из-за сдвига сезонных процессов.

Народный синоптик Леонид Горбань заявил, что в начале марта в Украине будут морозы, а также снегопады.

Первый месяц весны будет пасмурным. Со второй его половины в Украине несколько потеплеет, однако пойдут дожди. Первые настоящие признаки весны в стране ожидаются лишь после 25 марта.

До этого мы сообщали, что директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил, что климат в Украине изменился безвозвратно и о настоящей зиме стоить забыть.

По его словам, климатические изменения в Украине - это ужас.

"У нас страшное повышение температуры зимнего периода – 2,5 градуса, а это просто ужас. Страшное повышение температуры летнего периода – почти на 2 градуса", – отметил он.

Кроме того, главный синоптик страны отметил, что настоящую зиму украинцы почувствуют, но недолго.

Напомним, лютая непогода разорвет Украину на части, прогноз пугает.

А еще Politeka писала, что плохая погода разорвет Украину на куски.

Также Politeka сообщала, что погода готовит мерзкий сюрприз, новогоднее настроение отменяется.