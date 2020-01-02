Российский режиссер, директор концерна "Мосфильм" Карен Шахназаров отметился оскорбительным выпадом в сторону Украины
В эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" он поделился своими неадекватными рассуждениями о том, что в Украине якобы воцарился фашизм.
"Доказательством" этого он назвал якобы присутствие страха перед Российской Федерацией, которое сделало людей в чужой ему стране националистами.
"Вообще-то то, что существует в Украине, – все это подходит под определение фашизма. Не нацизма, потому что, действительно, нацизм был отягощен антисемитизмом", - отметил Шахназаров.
Он сравнил ситуацию в Украине с формой фашизма итальянского, в котором якобы антисемитизма не было.
"Но в принципе это была та же либерально-буржуазная диктатура, идеологией которой был крайний национализм. Только таким путем буржуазия может сохранить свое преимущество. И, соответственно, она необыкновенно боится Российской Федерации. Поэтому она антироссийская, однозначно", – высказался фанат оккупационной политики Кремля об Украине.
Также ранее сообщалось, что российский режиссер Карен Шахназаров, который активно поддерживает военную агрессию РФ по отношению к Украине.
В частности, приспешник Владимира Путина предложил Украине отказаться от части общества, иначе наша страна якобы распадется.
По словам Шахназарова, Украина должна якобы отказаться от пророссийски настроенной части своего общества, иначе страна распадется на несколько частей. А в качестве примера он привел пример Франции и Алжира.