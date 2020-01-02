Российский режиссер, директор концерна "Мосфильм" Карен Шахназаров отметился оскорбительным выпадом в сторону Украины

В эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" он поделился своими неадекватными рассуждениями о том, что в Украине якобы воцарился фашизм.

"Доказательством" этого он назвал якобы присутствие страха перед Российской Федерацией, которое сделало людей в чужой ему стране националистами.

"Вообще-то то, что существует в Украине, – все это подходит под определение фашизма. Не нацизма, потому что, действительно, нацизм был отягощен антисемитизмом", - отметил Шахназаров.

Он сравнил ситуацию в Украине с формой фашизма итальянского, в котором якобы антисемитизма не было.

"Но в принципе это была та же либерально-буржуазная диктатура, идеологией которой был крайний национализм. Только таким путем буржуазия может сохранить свое преимущество. И, соответственно, она необыкновенно боится Российской Федерации. Поэтому она антироссийская, однозначно", – высказался фанат оккупационной политики Кремля об Украине.

Также ранее сообщалось, что российский режиссер Карен Шахназаров, который активно поддерживает военную агрессию РФ по отношению к Украине.

В частности, приспешник Владимира Путина предложил Украине отказаться от части общества, иначе наша страна якобы распадется.