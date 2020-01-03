48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева, которая перенесла срочную операцию по удалению грудных имплантов перед новым годом, вышла в свет

После хирургического вмешательства врачи прописали телеведущей постельный режим, однако она не стала долго задерживаться дома.

Кудрявцева пришла посмотреть новое шоу Евгения Плющенко и Яны Рудковской "Золушка". Телеведущая взяла с собой на ледовый спектакль годовалую дочку Машу.

Лере спектакль очевидно понравился. Звезда активно постила сториз в своем "Инстаграме" во время шоу. «Женя, Яна — это фантастически красивое шоу. Вы большие молодцы, я горжусь вами», — поделилась эмоциями Кудрявцева.

После спектакля Лера сфотографировалась вместе с Евгением Плющенко на ледовой арене и показала снимок в сети.

Напомним, по словам Кудрявцевой, силиконовые имплантаты они были установлены 15 лет назад с «пожизненной гарантией», а доктор говорил, что их «можно танком давить». Но очередная проверка показала, что один из них протекает 5-6 лет. Пришлось делать срочную операцию и извлекать силикон.

Звезда детально рассказывала об операции. Курдрявцева также показала, как выглядит ее грудь после операции. Теперь от некогда пышных форм не осталось и следа. Впрочем, теледива не раз отмечала, что сейчас для нее главное уберечь остальных от подобной ошибки.

В сети подписчики поддерживают артистку, благодарят за откровенность, и отмечают, что мало кто решился бы на такое.

Также ее поддержали близкие и друзья — в больнице ее навестили супруг Игорь Макаров, Тина Канделаки, стилист Макс Гор и многие другие. Приехал и тот самый врач — Алексей Рубин, который поставил злополучные импланты.

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