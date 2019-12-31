Появились подробности громкой "отставки" Леры Кудрявцевой с российского телевидения

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, накануне операции, во время которой бывшей любовнице Сергея Лазарева удалили импланты, вышел новый выпуск новогодней программы "Привет, Андрей!".

Гостями праздничного выпуска стали Кудрявцева, Басков, Лазарев и Киркоров. Звезды обсуждали тему "Песни года", ведущими которой уже двенадцать лет являются Лера и Сергей.

В один какой-то момент Николай Басков заявил следующее: "Сережа постоянно разный, а Лера из года в год одинаковая".

И эту фразу Кудрявцева восприняла в штыки и "набросилась" на певца, высказав ему свое недовольство.

Уже после операции Лера Кудрявцева в своем Instagram обратилась к Николаю Баскову: "Ты меня сглазил, зараза". Скорее всего, во время реабилитации телеведущая не сможет выйти на сцену, поэтому певец может заметить ее в эфире.

Ранее мы сообщали о том, что Лера Кудрявцева осталась без груди. 48-летняя российская телеведущая Лера Кудрявцева на днях перенесла серьезную операцию из-за разрыва грудного импланта.

Оказалось, 15 лет назад она в одной из московских, якобы проверенных, с хорошей репутацией, клиник, сделала себе операцию по увеличению груди.

Врач ей тогда сказал, что срок гарантии - пожизненный - и "хоть танком дави" ничего с имплантами не случится. Однако, недавно выяснилось, что уже лет 5-6 как один из них лопнул и все это время силикон выливался "куда только можно".

Пластический хирург Светлана Жаркова заявила, что инцидент с Лерой Кудрявцевой - исключение из правил. По ее словам, телеведущая могла получить серьезную травму в анамнезе и даже не догадываться о ней.

Но специалист в недоумении, почему Лера Кудрявцева несколько лет ходила с поврежденными имплантами.

Напомним, телеведущую застукали за неожиданными развлечениями: "Попросила еще...".

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