Известный российский актер Иван Охлобыстин разразился очередным бредом в адрес Украины

Ярый сторонник «русского мира» и украинофоб Охлобыстин в эфире одного из пропагандистских телеканалов заявил, что Украина – это «придуманная страна», передает Politeka.

Следуя такой логике, он называет нашу страну частью России, которая обязательно должна войти в состав «Российской империи».

Но на этом поток сознания актера не иссяк.

«Я бы устранил само понятие об Украине. Это губительно, оно было придумано в начале прошлого века. Это был чистой воды популизм... Они такие же, как мы, просто южане. Просто им не надо воли давать. Они будут так же с нами счастливы, как были в Советском Союзе счастливы», – разразился он.

Ранее Охлобыстин разразился бурной истерикой в соцсетях после создания в Украине поместной Православной церкви. Несмотря на то, что он и сам имел отношение к церкви (актер, как известно, был священником РПЦ, а сейчас отстранен от служения), слов любитель Путина не подбирал.

«Какая вера? Какой томос? Душить предателей… Мы отберем у них все, мы заставим их верить в то, что нам удобно. Им не привыкать. Мы всегда так делали. Жалко, что у них короткая память», — наобещал актер.

Также он предупредил молодежь, что «если протесты разгорятся в России, то будет как в Украине»:

«И со стороны, как и у всех россиян, складывается ощущение, что москвичи, либералы чертовы, с пе*ерастами, ой, с гомосексуалистами и обманутой ими молодежью кипеж хотят. И будет, как в Украине, – да ну их на фиг. И вот что я скажу: нет в этой ситуации с протестами патриотизма ни с одной, ни с другой стороны».

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