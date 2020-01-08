Стало известно, кого отдали боевикам взамен на освобождение граждан Украины из плена.

Журналисты проекта “Слідство.Інфо” обнародовали имена 44 человек из списка так называемых “Л\ДНР” и выяснили, чем они прославились. Как передает Politeka.net, среди них были подозреваемые в очень тяжких преступлениях против Украины.

29 декабря между Киевом и ОРДЛО состоялся обмен заключенными, о котором договорился президент Владимир Зеленский. На родину вернулись 76 граждан Украины, которых оккупанты незаконно отправили в тюрьму. Из них 12 человек - бойцы ВСУ. В свою очередь, украинская сторона передала 124 человека. Среди них были весьма скандальные личности. Но самое интересное, что в числе освобожденных оказались люди, которые проходили по уголовным статьям, никак не касающимся войны на Востоке.

Источники раскрыли личности людей, которых подозревали в терроризме в мирных районах Украины. Так Эдуард Бондаренко и Сергея Пастухова следствие считало виновными в смерти Александра Хараберюша - сотрудника контрразведки СБУ взорвали в машине.

Аббасова Рустама Нуридин Оглы и Сергея Петрикова обвиняли в подготовке терракта в городе Мариуполь. Марина Ковтун, как установили правоохранители, в 2014 году устроила взрыв в клубе “Стена” в Харькове, который травмировал 13 человек. Вячеслава Чумака подозревали в серьезной диверсии: взрывах на железной дороге возле того же Харькова. Владимира Дворникова, Сергея Башлыкова и Виктора Тетюцкого называют виновниками взрыва на харьковском "Шествии достоинства". Там же действовал Игорь Джадан - ярый участник “Антимайдана”. Вячеслава Евтухова, Сергея Веселова и Дмитрия Волошко признали виновными в семи терактах.

Константин Калашников получил приговор на 12 лет за подрыв железнодорожного моста в Одесской области. Владислава и Руслана Долгошея, Николая Казанского, Олега Мазура и Николая Селятенко подозревали в серии диверсионных терактов в Николаевской и Одесской областях. Николай Дубина получил срок, взорвав мост в Запорожской области. Екатерину Фотьеву, Александра Шевцова, Игоря Удовенко и Евгения Подмазко обвиняли в нескольких террористических актах в Одессе. Там же действовал Владимир Грубник, устроивший взрыв возле здания СБУ.

Мирослав Мельник - рецидивист из Донецкой области. По данным следователей, в 2017 году он подорвал машину посреди Одессы. Николая Рубана поймали, когда он притащил на Станицу Луганскую взрывное устройство, которую выдавал за емкость с медом.

В список попали и иностранцы. Больше всего среди них граждан России. Российский полковник Валерий Гратов пытался пробраться в самопровозглашенную “Приднестровскую республику” в 2017 году. Лариса Чубарова по кличке "Тереза" в 2014 году принимала активное участие в пророссийских движениях в Харькове. Как известно, позднее женщина присоединилась к группе террористов под руководством Игоря Безлера.

Еще одна скандальная личность - Александр Дакар, он же Кринари. Мужчину обвиняли в покушении на Амину Окуеву и Адама Осмаева в 2017 году.

Руслан Гаджиев - активный сторонник боевиков на Донбассе, который в 2015 участвовал в наступлении на воинов АТО у села Санжаровка. Олег Даронин из Ханты-Мансийского округа РФ в 2015 году стал разведчиком батальона так называемой “ЛНР”.

Владислава Макарова в том же году признали виновным в сотрудничестве с российскими спецслужбами, шпионаже и незаконном обращении с оружием. Он получил 9 лет. Шамиль Мулиев, кличка - "Шаман", был членом группировки "СССР Брянка" и дежурил на блокпостах вблизи Станицы-Луганской. Мурат Джимиев - обвиняемый по делу "осетинских террористов", его считали организатором теракта во время протестов у Верховной Рады в 2017 году.

Житель города Омск Сергей Петров приехал в Донецк и вместе с другими оккупантами дежурил на блокпостах. Василий Кусакин перебрался из Якутии на оккупированные территории, участвовал в боях против ВСУ в Широкино. Николай Покусаев был участником одного из полков так называемой “ДНР”. Его осудили на четіре года за боевые действия против вооруженных сил Украины и незаконное хранение боеприпасов.

Евгений Шаталов и вовсе заключил контракт с "Минобороны ДНР". После этого он два года дежурил в штабе. Максим Сливко, российский гражданин, проходил по делу "оболонских террористов", подозревался в подготовке теракта в Киеве. Анатолия Бусыгина отправили за решетку в 2018 году за убийство в Мариуполе.

Дмитрия Новикова из Беларуси правоохранители обвинили в боевых действиях против ВСУ. Мужчина выступил на стороне боевиков. А его земляк Олег Ткачук признан участником “Антимайдана” 2 мая в Одессе.

Бразилец Рафаэль Лусварги приехал в Украину осенью 2014 года и стал одним из самых знаменитых иностранных сторонников террористов на Донбассе.

Напомним, Boeing с украинцами рухнул под Тегераном.

Как сообщала Politeka, появились пугающие данные о крушении украинцев в Иране.

Также Politeka писала, что Зеленский провел срочные переговоры с правой рукой Трампа: что это значит для Украины.