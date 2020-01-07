Стали известны детали переговоров Владимира Зеленского и главы Госдепа США Майка Помпео

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Офиса президента Украины.

Сообщается, что Владимир Зеленский провел телефонный разговор с правой рукой лидера США Дональда Трампа.

По информации пресс-службы, собеседники обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и недавнюю атаку исламистов на американское дипведомство в столице Ирака.

"Стороны согласились, что любые дальнейшие агрессивные шаги могут стать угрозой для стабильности в регионе и глобальной безопасности. Президент Украины выразил обеспокоенность возможным обострением ситуации в Ираке и регионе, если силы Соединенных Штатов и коалиции преждевременно покинут страну", – сказано в сообщении.

Помимо этого, украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил Майка Помпео за поддержку Вашингтона в восстановлении мира на Донбассе и возвращении оккупированного российскими войсками Крыма.

Глава Госдепа США, в свою очередь, отметил освобождение пленных и приветствовал заключение контракта с РФ о транзите голубого топлива в страны ЕС. Еще глава Украины поблагодарил США за предоставление финансовой и материальной помощи. По окончанию разговора собеседники обменялись поздравлениями по случаю Рождественских праздников.

Ранее мы сообщали о том, что глава Государственного департамента США Майко Помпео собирается приехать в Киев с официальным визитом. Ожидалось, что правая рука Дональда Трампа прибудет в Украину уже 3 января 2020 года.

Но перед Новым годом появилась информация, что Майк Помпео отменил свой зарубежный визит из-за атаки исламистов на посольство США в Ираке.

Также было известно, что руководитель Госдепа США Майк Помпео в рамках зарубежного визита планировал посетить Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр.

Напомним, тайный разговор Зеленского с Трампом: президент ошарашил дерзким поступком, "должны...".

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