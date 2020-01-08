Авиакатастрофа украинского Boeing 737 в Тегеране унесла жизни 177 человек, среди которых были девять членов экипажа

Один из них – 34-летний Игорь Матков, работавший на лайнере старшим бортпроводником. С родителями стюарда поговорила корреспондент «Обозревателя».

О трагедии родители Игоря узнали после звонка дочери из США в 6.15 утра.

«Дочка позвонила. Сказала, что в Америке сообщили, что разбился самолет МАУ, а мы потом в соцсетях посмотрели видео», – рассказал отец погибшего.

Родители сразу же примчались в аэропорт «Борисполь», преодолев 100 километров.

По словам мамы бортпроводника, сын проработал в МАУ десять лет.

«Ему 34 года. У него не было семьи, мы с отцом его семья. Мы вчера с ним вечером попрощались. Нам еще рукой помахал. Рейс туда был вечерний, а утром назад. Говорит: «Я, мама, утром буду». И в 6 утра дочка звонит с Америки и спрашивает: «На каком рейсе Игорь полетел?» Я говорю, что в Тегеран. Она говорит: «Украинские авиалинии там разбились». Мы никуда не можем дозвониться. Поэтому приехали с Козельца сюда», – плачет убитая горем женщина.

Игорь Матков заканчивал факультет иностранных языков. Кроме того у него за плечами – Кировоградское летное училище.

Среди погибших – и 27-летняя бортпроводница Екатерина Статник.

По имеющимся данным, в катастрофе погибли 11 украинцев, 82 иранца, 63 канадца, 10 шведов, четыре афганца, три немца та трое граждан Великобритании.

Ранее основной причиной трагедии называли технические неполадки, однако появляется все больше информации о том, что самолет случайно могли сбить силы ПВО Ирана.

Сейчас Иран отказывается передать черные ящики с разбившегося самолета МАУ авиакомпании Boeing для изучения.

Напомним, роковой поворот в трагедии с украинским Boeing : "На его счету не первый сбитый самолет".

Как сообщала Politeka, ракета или теракт: на рухнувшем Boeing заметили пугающие отметины, эти кадры не покажут по ТВ.

Также Politeka писала, что Вигиринский раскрыл версию о неисправности украинского Boeing.