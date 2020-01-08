Існують різні версії про катастрофу з українським літаком Boeing-737

Вранці 8 січня український літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії" (МАУ), на борту якого перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран)

Як повідомляє Politeka.net, свою думку щодо трагедії з українським Боїнгом озвучив політичний аналітик Андрій Вігірінський для Politeka on-line (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Сам літак був досить новим і свіжим, він перебував в експлуатації всього три роки. Останній технічний огляд був 6 січня 2020. Тому немає підстав говорити про те, що це якийсь застарілий або несправний літак. Навіть, якщо борту 20-25 років його все ще пускають в рейс. Можуть бути питання до технічної несправності літака, але для цього потрібні комплексні обстеження, які стосуються дефектів", - зазначив аналітик.

Він також зауважив, що зараз можуть бути питання до компанії Boeing, адже ще в минулому році у них були проблеми з сертифікатами, які вони намагалися приховати.

Крім того, Андрій Вігірінський прокоментував доручення президента України до Генерального прокурора. Володимир Зеленський доручив відкрити кримінальне провадження через катастрофу літака МАУ в Тегерані, а також перевірити всі українські пасажирські літаки.

"Я б не був таким категоричним Якщо заморозити зовнішні або внутрішні перельоти, за рахунок перевірки всіх пасажирських літаків, то це призведе до величезних збитків для компаній. Але я вважаю, що Зеленський вірно говорить про створення міжнародної групи перевірки, а також про відкриття кримінального провадження", - зазначив аналітик.

Нагадаємо, багато хто не вірить в те, що причиною катастрофи є технічна несправність і стверджують, що борт став жертвою потрапляння ракети або теракту. Також в соцмережах повідомляють, що 17 пасажирів рейсу нібито були пов'язані з ядерними розробками.

Нагадаємо, про крах українського Боїнга під Тегераном, Зеленський і Порошенко в пастці.

Як повідомляла Politeka, боїнг з українцями впав під Тегераном

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