Погода в Украине 10 января устроит настоящее испытание людям, поскольку Украину накроют дожди с мокрым снегом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, в стране будет теплый и влажный воздух, который придет в Украину из Атлантики. Сильные дожди ожидаются на севере и западе страны. В то же время восточные области останутся без осадков.

Средняя погода по стране будет колебаться от -2 до +7 по Цельсию на западе. Ветер будет в пределах 5-10 м/с.

В Киеве и области, согласно прогнозу синоптиков, ожидается небольшой дождь. Столбики термометра покажут 1-4 тепла. Ночью воздух остынет до -1+1 по Цельсию.

Ранее мы писали, что погода в Украине готовит резкий разворот, поскольку территорию страны накроет резкое похолодание. Об этом рассказал синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык.

«Снег будет, но его будет гораздо меньше, чем прежде. Зима еще не закончилась, еще два месяца впереди. Снег мы увидим. Единственное что, к сожалению, он будет непродолжительным», - отметил он.

Синоптик утверждает, что прошлый год был самым теплым для украинцев за последние несколько столетий.

«2019 год оказался самым теплым за всю историю наблюдений в Европе, то есть примерно за 200-250 лет. Декабрь был самым теплым месяцем зимы на европейской территории», - уточнил он.

Напомним, погода разойдется не на шутку, самое сложное впереди: «Зима еще не закончилась».

Как сообщала Politeka, ураганы обрушатся на Украину, появился пугающий прогноз.

Также Politeka писала, что погода даст передохнуть украинцам, синоптики огорошили прогнозом.