В Украину ворвется снег, но это еще не все

Погода в Украине 9 января начнет меняться: в страну придет циклон, который принесет с собой мокрый снег с дождем

Новый прогноз от Укргидрометцентра свидетельствует о том, что в Украину идет небольшое потепление. Ожидается, что 9 января новый циклон принесет в страну не только небольшой снег, но и повышение температуры.

В среднем температура воздуха днем составит -1…+4 градуса, а ночью от 0 до -5. Синоптики также представили более подробный прогноз.

Так, ожидается, что на западе страны температура днем будет колебаться от -1 до +2, а ночью – от -1 до -4 градусов. Жители Западной Украины 9 января также смогут насладиться снегом.

В северной части Украины температура днем составит от -1 до +2 градусов, а ночью - -2…-5 градусов. На севере также ожидается облачная погода с мокрым снегом.

В центре Украины температура днем будет колебаться в пределах -1…+2 градусов, а ночью опустится до -3…-6. Местами также пройдет мокрый снег, однако осадки ожидаются не во всех городах.

В южных областях температура составит +1…+3 градуса днем и -1…-7 ночью.

Согласно прогнозу погоды на 9 января, в Украине ожидается переменная облачность, а на дорогах возможна гололедица. Ветер достигнет скорости 3-8 м/с.

Ранее мы писали, что погода в Украине готовит резкий разворот, поскольку территорию страны накроет резкое похолодание. Об этом рассказал синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык.

«Снег будет, но его будет гораздо меньше, чем прежде. Зима еще не закончилась, еще два месяца впереди. Снег мы увидим. Единственное что, к сожалению, он будет непродолжительным», - отметил он.

Синоптик утверждает, что прошлый год был самым теплым для украинцев за последние несколько столетий.

«2019 год оказался самым теплым за всю историю наблюдений в Европе, то есть примерно за 200-250 лет. Декабрь был самым теплым месяцем зимы на европейской территории», - уточнил он.

Напомним, погода разойдется не на шутку, самое сложное впереди: «Зима еще не закончилась».

Как сообщала Politeka, ураганы обрушатся на Украину, появился пугающий прогноз.

Также Politeka писала, что погода даст передохнуть украинцам, синоптики огорошили прогнозом.