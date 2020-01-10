Российский видеоролик, рассказывающий о «загнивающей загранице», появился в сети и вызвал настоящий шок у пользователей

Не обошел его вниманием и блогер Vіtаuskаs. В своет Twitter он не выбирал выражений, характеризуя это «творчество»:

Вот такой "мультфильм" показали на форуме "русской Латвии" ватной публике, которой палкой не выгонишь из "бездуховной Гейропы" в страну навозных петухов и дедов на палках.

Геббельс гордился бы своими последователями. Запрет такого рода 💩 они называют "удушением свободы слова" pic.twitter.com/i9rYnmU4ae — Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) January 10, 2020

«Вот такой "мультфильм" показали на форуме "русской Латвии" ватной публике, которой палкой не выгонишь из "бездуховной Гейропы" в страну навозных петухов и дедов на палках. Геббельс гордился бы своими последователями. Запрет такого рода … они называют "удушением свободы слова».

Главные герои мультика – мальчик и девочка. Закадровый голос тоскливо поет о том, что «мы сами ворота открыли даже тем, кто до крови кусал, без враждебности жить предложили». Далее градус эмоций нарастает, и мужской голос поет о бездуховной загранице, которую олицетворяет собой злой американский клоун.

«Многоопытная заграница стала нас у корней подгрызать», – гласит текст песни. Она же, по мнению автора, «сгрызла ученых и врачей, придушила кинематограф, обглодала учителей» и так далее. На экране в это время мелькают картинки, где детей зомбируют планшетами, девочек развращают косметикой и деньгами, заваливают вредной едой, показывают кадры гей-парада, компьютерные игры и прочие вредности.

Пользователи не пожалели эмоций.

«Сюжет вообще ад», «Искусство душевнобольных», «Итак. географ по синьке сгрыз глобус, потому что клятая мемерика гадит! **ть ту люсю, ох***ная логика! Но ничего, быдло верещит от счастья и жрет с лопаты якутские скульптуры», «не смог досмотреть до конца, только до половины», «Тошнит уже от этих "победителей"(((», «Это нужно запретить, зачеркнуто, обоссать и сжечь по эстетическим соображениям в первую очередь», «Надо людям срочно переселяться взад в РФ!», – пишут в комментариях.

Напомним, Путин начал новый конфликт против Запада, на кону судьба Украины.

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