Владимир Путин довел маленькую девочку во время рождественской службы в Спасо-Преображенском соборе

Президент РФ Владимир Путин последние пару лет подряд отмечает Рождество в одном и том же соборе. Так, в этом году президент России пришел в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге на рождественскую службу.

Как сообщает Politeka.net, не обошлось без курьезов во время службы. Маленькая девочка расплакалась, увидев Путина. Видео опубликовал в Twitter журналист Дмитрий Смирнов.

На видео видно, как малышка очевидно испугалась и продолжает плакать, стоя рядом с президентом РФ. Не смотря на то, что девочка плачет президент РФ остался равнодушным к ее слезам, продолжая слушать рождественскую службу и улыбаться. Только девочка стоящая сзади, попыталась успокоить испуганную малышку.

Пользователи сети вдоволь посмеялись над подобным курьезом, который произошел с президентом Российской Федерации.

"Почему в светском государстве мы должны смотреть на вора в церкви", "Тело расслаблено, взгляд с поволокой...На меня так пьяный сосед смотрит, когда что то ему надо", "Дед - Похититель Рождества", "Родителей, этот упырь уже давно съел, на прошлые праздники...", " Третий год подряд дедушка в бронежилете и бабушкиной кофточке встречает праздник в одном и том же месте пытаясь вызвать жалость публики. Но отвращение ещё сильнее. Ничего не помогает. Цирк!".

Девочка и президент: Рождество в Спасо-Преображенском соборе pic.twitter.com/Z1rmER4nNT — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 6, 2020

Также ранее сообщалось, что в сети опубликовали смешное видео с главой РФ, который произносит новогоднюю речь. На экране дата – 2047 год, в кадре – заметно постаревший российский лидер.

Запись появилась в микроблоге Мид Роисси в Twitter.

На записи лицо президента состарили с помощью графического редактора, немного поменяли и голос, сделав его также более «старым», а вот суть обращения та же: обещания и планы на светлое будущее.

Напомним, одинокий Путин рассмешил россиян, правдивое фото расставило все точки.

Как сообщала Politeka, Путину нанесли разгромный удар сразу с трех сторон.

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