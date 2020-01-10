В время визита в аннексированный Крым российский президент Владимир Путин внезапно «прозрел»

В ходе совещания по вопросам развития Крыма и Севастополя он заявил, что состояние медицины на полуострове «плачевное».

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на росСМИ.

Так, по словам главы РФ, в больницах не хватает специалистов и медицинского оборудование. То же, что есть, – очень изношено, как и сами учреждения, где лечат людей.

При этом он признал тот факт, что ситуация в сфере здравоохранения Крыма «хуже, чем в целом по России».

Путин также пожурил местные власти за то, что на полуострове не решены вопросы относительно лицензирования, из-за чего значительно возросло количество врачей, ведущих частную практику, и услуги их недешевые.

Он потребовал «конкретных предложение» по тому, как улучшить ситуацию в сфере здравоохранения.

Насколько это возымеет воздействие на «власть» аннексированного полуострова, остается только догадываться. Тем более, что в самой России медицину тоже не особо жалуют.

Так, в Twitter блогер под ником «Усы Пескова» написал, что в 2020 году на строительство больниц в регионах РФ будет потрачено в восемь раз меньше средств, чем ушло на благоустройство Москвы у 2019 году. С января по октябрь прошлого года на «облагораживание» столицы РФ спустили 281 миллиард рублей. Это лишь на семь миллиардов меньше, чем стоимость моста на украденный у Украины полуостров.

Напомним, Путину показали, что осталось от его единственного авианосца.

Как сообщала Politeka, Путин тестирует ракеты для удара по Украине, лидера Кремля вывели на чистую воду.

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