Заявление властей Ирана о том, что украинский самолет был сбит их вооруженными силами 8 января, лишило дара речи путинских пропагандистов

Как известно, российские СМИ массово разгоняли информацию о том, что причиной крушения лайнера МАУ со 177 людьми на борту ни в коем случае не мог стать ракетный удар, тем более ракетой, изготовленной в РФ. Были даже те, кто в трагедии видел вину ВСУ, передает Politeka.

Сегодняшнее же заявление официального Тегерана не только поставило путинские СМИ в, мягко говоря, неудобное положение, но и вызвало волну злорадства в адрес глашатев Кремля в соцсетях.

Так, Алексей Навальный в своем Twitter отметился едким постом в сторону Скабеевой и Ко.

«Это что-то похожее на зоологию - наблюдать сейчас за кремлевскими пропагандистами, посвятившими последние дни истерикам на тему «вы все врете, Иран не сбивал самолёт». За исключением того, что животные, конечно, такими омерзительными не бывают».

А в блоге Вашингтонский Обком автор собрал самые яркие образчики российской пропаганды по теме рухнувшего украинского Боинга, сопроводив их короткой подписью: «Иран, конечно же, очень сильно подвёл российскую пропаганду!».

«Вообще, ситуация довольно странная. Боинг сбил Иран, а обос**лись в очередной раз наши пропагандисты», – пишет Михаил Авринский.

Комментарии по теме – соответствующие.

«Они уже и испанского диспетчера нашли», «Очередное доказательство что все эти так называемые сми, просто режимная фейк пропаганда», «как неудобно получилось», «В крембле сейчас, громко ржут над Ираном. Ведь можно же было как рашистский вермахт годами заливать о лётчике Волошине, диспетчере Карлосе, и публиковать доказательства про американскую ракету и уже мёртвых пассажирах...», «Им пофиг , сейчас что-нибудь другое придумают и начнут вдалбливать перевирая», «вате пофиг...щас новую методичку напишут про психологическое оружие Америки, которое заставило иранцев сбить самолет- бред всегда бесконечен», – пишут пользователи.

Напомним, запуск ракеты по Боингу попал на видео.

Как сообщала Politeka, в США показали скандальное видео, которое все объясняет.

Также Politeka писала, что установлено место запуска ракеты по самолету МАУ: «Это могла быть только…».

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