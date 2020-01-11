В скандале с уничтожением украинского Боинга наметился новый поворот

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, в сети было опубликовано новое видео из Ирана, которое поможет в расследовании страшной трагедии под Тегераном.

Так, в Telegram-канале "Протесты в мире" был обнародован видеоролик, на котором отчетливо виден момент запуска ракеты по украинскому Боингу.

Через несколько секунд на видео можно также заметить яркую вспышку, которая, видимо, последовала из-за попадания ракеты в пассажирский Боинг.

О подлинности опубликованного в социальных сетях видеоролика пока говорить рано. Не исключено, что данное видео будет привлечено к расследованию катастрофы самолета МАУ, в которой погибли 176 человек

Ранее мы сообщали о том, что украинский пассажирский самолет с людьми на борту упал после взлета в Иране. Трагедия произошла утром 8 января.

Рейс PS 752 направлялся из Тегерана в Киев, а на борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. В результате крушения никто не выжил.

Тегеран сперва утверждал, что катастрофа произошла из-за технических проблем, но после заявлений США и Канады о том, что Боинг был сбит ракетой, Иран признал свою вину в трагедии.

Согласно сообщению, иранские военные «нечаянно» сбили украинский самолет, в результате чего погибли 176 человек. Причиной назвали «человеческий фактор».

На признание отреагировал президент Владимир Зеленский, который потребовал от Ирана полного и открытого расследования, привлечения виновных к ответственности, возвращение тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам.

Позже журналист Юрий Бутусов назвал имена военных, отдавших фатальный приказ на уничтожение самолета.

"Приказ на проведение операции против американских военных баз отдал Верховный главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции, верховный аятолла Ирана Али Хаменеи. Применением войск непосредственно командовал командующий КСИР бригадный генерал Хоссейн Салами. Приказ на боевое применение зенитно-ракетных комплексов "Том-М1" отдал командующий Аэрокосмическими силами КСИР бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде", - озвучил он имена военных преступников.

Напомним, момент уничтожения ракетой украинского Боинга попал на видео: сенсационные кадры слили в сеть.

Как сообщала Politeka, установлено место запуска ракеты по самолету МАУ: «Это могла быть только…».

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