В сети появилась видеореконструкция предполагаемой ракетной атаки Ирана на украинский Боинг

Американский телеканал АВС на своем YouTube-канале опубликовал смонтированный ролик с реконструкцией возможного ракетного удара Ирана по украинскому борту, который потерпел крушение под Тегераном 8 января.

Разведки США, Канады и Великобритании ранее назвали именно ракетный удар, возможно непреднамеренный, главной версией крушения украинского самолета.

Опираясь на озвученные данные, американские журналисты смогли воссоздать вероятный обстрел. Судя по видео, иранские военные выпустили с земли две ракеты, когда самолет находился на высоте 1408 метров. Отмечается, что такие ракеты должны были взорваться в непосредственной близости от самолета, поразив его осколками шрапнели.

Журналисты также показали фотографии с места крушения Боинга, где на обломках самолета заметны повреждения, которые, по некоторым предположениям, являются именно следами от шрапнели.

В материале подчеркивается, что видео было сделано на основании сведений, подтвержденных источником телеканала в американском правительстве.

В то же время стоит отметить, что в данный момент ни одна из версий крушения самолета не получила официального подтверждения.

Ранее мы писали о том, что на сегодняшний день СБУ рассматривает две приоритетные версии крушения украинского Боинга 737 в Иране: попадание ракеты или теракт

Об этом вечером 10 января рассказала руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов во время брифинга специальной рабочей группы СБУ.

«Действительно, версия о попадании ракеты зенитно-ракетного комплекса «ТОР» привлекает сегодня наибольшее внимание общества. Однако достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов. В частности, речь идет о дальности полета ракеты, нюансах по управлению комплексом и тому подобное. Все вопросы сейчас прорабатываются», - подчеркнул глава СБУ.

Он добавил, что Служба безопасности также не исключает и версии теракта. При этом Баканов подчеркнул, что при расследовании такого резонансного дела важно не спешить с выводами.

Напомним, момент уничтожения ракетой украинского Боинга попал на видео: сенсационные кадры слили в сеть.

Как сообщала Politeka, установлено место запуска ракеты по самолету МАУ: «Это могла быть только…».

Также Politeka писала, что Иран согнал на место крушения Боинга бульдозеры, правду могут скрыть.