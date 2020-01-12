В России началась истерика из-за слов бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова о вине России в авиакатастрофе украинского «Боинга» в Иране

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков назвал его «ненормальным».

Российсого сенатоара задело заявление Турчинова о том, что "ответственность за крушение украинского Боинга в Иране должна нести Россия, которая "систематически поддерживает терроризм и нарушает международные санкции".

Пушков резко ответил на это в своем Twittere.

"Всему миру очевидно, что Россия не имеет отношения к гибели украинского Боинга. Страна-поставщик оружия не несёт ответственности за его использование. Ни одному нормальному политику в мире и не пришло в голову обвинить Россию. Нормальному не пришло, а Турчинову пришло. Диагноз", - высказался Пушков.

Однако, стоит отметить, что далеко не все в сети его поддержали.

«Поставлять оружие отбитым фанатикам, это так себе идея», «Дайте им ещё ядерное оружие, и кричите, что вы не виноваты», «Не только Турчинову это пришло в голову, но и наши так называемые оппозиционеры призывают извинится за сбитый Боинг в Иране. Видимо у них с Турчиновым один диагноз», «Когда я продавал ему оружие я конечно знал, что он фанатичный маньяк, но я с ним дружил. И он платил хорошие деньги!», - пишут в комментариях.

Напомним, после того, как Тегеран официально заявил, что украинский Боинг по ошибке сбили военные Ирана, в России началась истерика.

В частности, заместитель председателя комитета по обороне, депутат "Единой России" Юрий Швыткин раскритиковал позицию Ирана за признание вины в катастрофе самолета.

По его словам, ракетный удар спровоцировали США, поэтому «ответные действия со стороны Ирана непреднамеренные». По мнению депутата Госдумы РФ, нужно осуждать не только Тегеран, но и действия США относительно сбитого самолета. Он также добавил, что сбитый самолет – это «не позиция государства Иран, а ошибка одного из военнослужащих».

Такая позиция шокировала пользователей сети.

«Конечно раскритиковали! Ведь теперь позиция официальных властей России по МН-17 уже не вписывается ни в какие рамки. Даже религиозные фанатики Ирана признали свой косяк, а великоскрепные до сих пор х**ю порят!», «Потому что нельзя так подставлять рос пропаганду. Договорились же, что сам упал, значит, сам упал», «Ну да, спалились лохи, а могли бы мычать пять лет, что типа не мыыыы, и ссать всем в глаза направо и налево, типа ПВО не наш, ихтамнет, это шахтеры из шахты достали и т.д..», – пишут в интернете.

Напомним, момент уничтожения ракетой украинского Боинга попал на видео: сенсационные кадры слили в сеть.

Как сообщала Politeka, установлено место запуска ракеты по самолету МАУ: «Это могла быть только…».

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