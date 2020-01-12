В сети высмеяли реакцию России на признание Ирана в том, что самолет украинской авиакомпании МАУ был сбит ракетой

Соответствующая фотожаба появилась в Telegram-канале "AllГолобуцький".

Героями фотожабы стали президент Ирана Хасан Рухани и глава России Владимир Путин. Картинка намекает на тесное сотрудничество двух государств.

"Чтобы не засветить ваших зенитчиков, мы быстренько признались", – говорит Путину на фотожабе лидер Ирана.

"Спасибо, молодцы. Мы вам поставим еще больше оружия", – отвечает президент России.

Напомним, после того, как Тегеран официально заявил, что украинский Боинг по ошибке сбили военные Ирана, в России началась истерика.

В частности, заместитель председателя комитета по обороне, депутат "Единой России" Юрий Швыткин раскритиковал позицию Ирана за признание вины в катастрофе самолета.

По его словам, ракетный удар спровоцировали США, поэтому «ответные действия со стороны Ирана непреднамеренные». По мнению депутата Госдумы РФ, нужно осуждать не только Тегеран, но и действия США относительно сбитого самолета. Он также добавил, что сбитый самолет – это «не позиция государства Иран, а ошибка одного из военнослужащих».

Такая позиция шокировала пользователей сети.

«Бесславные ублюдки пробивают очередное днище. Ничего необычного», «Конечно раскритиковали! Ведь теперь позиция официальных властей России по МН-17 уже не вписывается ни в какие рамки. Даже религиозные фанатики Ирана признали свой косяк, а великоскрепные до сих пор х**ю порят!», «Параши тудей/24 еще даже не разогрелись, Шейнин из оливье не вылез, а Иран уже признался», «Потому что нельзя так подставлять рос пропаганду. Договорились же, что сам упал, значит, сам упал», «Ну да, спалились лохи, а могли бы мычать пять лет, что типа не мыыыы, и ссать всем в глаза направо и налево, типа ПВО не наш, ихтамнет, это шахтеры из шахты достали и т.д..», – пишут в интернете.

Напомним, момент уничтожения ракетой украинского Боинга попал на видео: сенсационные кадры слили в сеть.

Как сообщала Politeka, установлено место запуска ракеты по самолету МАУ: «Это могла быть только…».

Также Politeka писала, что Иран согнал на место крушения Боинга бульдозеры, правду могут скрыть.