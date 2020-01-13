Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев решил вставить свои пять копеек по теме сбитого украинского Боинга, но попал под шквал критики

На своем канале в YouTube он опубликовал видео, в котором рассуждает о катастрофе лайнера МАУ под Тегераном, передает Politeka.

Для начала Лебедев сообщает, что «Ирану в последнее время не везет: то второго по важности человека в стране убили, то землетрясение пять баллов, то вдруг падает украинский Боинг». А дальше последовало «экспертное» мнение:

«И сразу же появилась куча теорий заговора о том, что его там сбили, что это ПВО, что… Но это все полная х**ня. Значит, Боинг МАУ взлетел из Тегерана, и через пять минут у него загорелся двигатель, и, видимо, он там в воздухе начал гореть, разваливаться и так далее, короче, ему пришла п**а и он просто упал, и там, соответственно, даже останков этих людей не найдут. Есть только списки пассажиров», – разглагольствует россиянин.

Дальше больше: Лебедев цинично отзывается о жертвах крушения. По его словам, после такой смятки «нет смысла собирать то, что остается от людей, проще это все вместе убрать и все».

Ну а дальше – вишенка на торте:

«Это просто техническая неисправность. Я не знаю, как там будут сейчас на Украине с этим разбираться. Но, судя по тому, какой в принципе авиапарк есть в Украине, пока я летал и пока можно было наблюдать эти самолеты, они не вызывают большой симпатии, потому что видно, что это все «летающие сараи», и, скорей всего, экономят там на всем, на чем только можно, покупаются какие-то левые запчасти. В общем, я думаю, что авиация – это не самая сильная сторона современной Украины», – выдал Лебедев.

Видео было опубликовано 8 января, а уже через несколько дней официальный Тегеран признался в том, что украинский самолет по ошибке сбили силы ПВО страны, что прямо противоречит «вескому» мнению скандального Лебедева.

Осторожно, видео содержит ненормативную лексику!

В комментариях от автора ролика требуют извинений да и вообще, не жалеют критики.

«Да уж. Ну и что теперь скажешь по поводу Боинга МАУ, когда Иран заявил, что они его сбили. Жду извинений в следующем выпуске», «Соловьиный помёт 2», «ну он же ЭКСПЕРТ, да и сам ПИЛОТ, ему виднее с дивана», «Лебедев один из сливных бачков россии как и остальные пропагондоны кремля», «Как обычно в сторону Украины - лютое гониво, ни разу не проверенное. Пора снова лепить опровержения своим словам», – пишут под видео.

Напомним, трагедия с украинским Боингом дала РФ шанс спрятать свои грехи.

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