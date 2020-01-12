Это не укладывается в голове!

Спецслужбы Ирана начали цинично угрожать родственникам погибших в сбитом над Тегераном украинском «Боинге»

Они заявили, что не отдадут тела, если иранцы будут общаться с персидскими СМИ, которые работают за рубежом. Об этом говорится на странице Iran International English в Twitter.

"Согласно сообщениям, полученным Iran International English, спецслужбы в Иране предупредили семьи жертв с иранским гражданством, чтобы они не давали интервью персидским СМИ за пределами Ирана, если хотят получить останки своих близких", – сказано в сообщении.

В то же время официальные лица Ирана уверяют, что якобы намерены максимально поддерживать семьи погибших.

Так, официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что ведомство окажет консульскую помощь семьям жертв сбитого украинского лайнера. Он добавил, что рабочая группа уже создана, ей "поручено заниматься вопросами, поступающими от семей жертв, и оказывать необходимые услуги".

Ранее сообщалось, что украинцы массово комментируют известие о том, что правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране по 200 тыс. гривен помощи.

О компенсациях сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Кроме того, авиакомпания МАУ соответствии с коллективным договором, осуществит выплаты семьям членов экипажа.

При этом в социальных сетях украинцы сравнивают суммы выплат с зарплатами украинских чиновников.

«Вы че там обалдели вообще в край? Сколько там зарплата и премия у Лещенко, Наема, Милованова и так далее по списку?! Да эти "специалисты" в месяц получают больше, чем вы оценили жизнь своих же сограждан!!! Моральное уродство!!!», «Зарплаты Председателю Укропошты и другим грантоедам по 500,000 тыс и 2,000,000 грн в месяц а здесь от правительства 200,000 грн семьям невинных украинцев погибших - Побойтесь Бога», «Не ожидал такую сумму (смешно)», "Вытерли ноги об людей", - пишут в сети.

Напомним, восстание вспыхнуло в Тегеране после признания о "Боинге", кадры.

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