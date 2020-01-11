В МАУ уличили во лжи Иран, который, как выяснилось, действительно сбил украинский лайнер ракетой

Утром в субботу, 11 января, Иран поразил весь мир признанием своей роковой ошибки, в результате которой погибли 176 человек. Однако, как выяснилось, в Тегеране выдали не полную правду. Так, стало известно, что пилоты украинского Боинга 737 вопреки заявлениям Ирана выходили на связь с диспетчером перед катастрофой. Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал информированный источник в правительственной комиссии по расследованию этой трагедии.

Он утверждает, что экипаж самолета МАУ точно выполнял все указания диспетчеров.

«Тот поворот, который осуществлял пилот, все маневры были определены башней. Такова траектория движения почти всех бортов, вылетающих из этого аэропорта. Пилот полностью выполнял команду диспетчера», - подчеркнул он.

Эти слова подтвердил и вице-президент «Международный авиалиний Украины» Игорь Сосновский. Он сообщил о том, что экипаж оставался на связи с диспетчерами до последнего.

«Чистейшая фразеология переговоров: им дали "набирать и поворачивать". Они ответили – "набирать и поворачивать". После этого все оборвалось», - заявил Сосновский, пояснив, что замолчать пилоты могли только из-за взрыва.

Вице-президент МАУ подчеркнул, что авиакомпания выполняет рейсы в Иран пять раз в неделю, и в тот злополучный день все шло как обычно.

«После взлета вышли на связь, а не так, как говорили иранцы. Спокойно доложили о взлете и получили разрешение. Действовали строго по информации диспетчера. Сейчас сложно что-то скрыть», - подчеркнул Сосновский.

Он добавил, что переговоры экипажа остались на земле, поэтому Украина сможет доказать правильность их действий. Отдельно представитель МАУ подчеркнул, что никакого отклонения от курса самолета, на которое намекает Иран, не было. Он также отметил, что пилоты гражданской авиации не могли знать о ракетных стрельбах в Иране.

Отметим, что ранее глава иранской организации гражданской авиации Али Абедзаде заявил, что пилот самолета МАУ, разбившегося под Тегераном 8 января, не мог связаться с диспетчерами сразу после взлета.

Напомним, пассажиров самолета МАУ можно было спасти: появилось сенсационное заявление.

Как сообщала Politeka, последние секунды жизни пассажиров рокового рейса в Иране: «Одна улика объяснила все».

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