Есть вероятность, что Иран устраняет украинскую делегацию специалистов от участия в расследовании авиакатастрофы
Об этом в своем блоге сообщил блогер Юрий Тыщук.
По его словам, заявления деятелей Госдумы РФ о недопустимости признания вины Ираном и о вине в авиакатастрофе США мы уже видели.
"Очевидно, лишены всякой человеческой морали и чести русские «морально» укрепили иранцев и убедили тянуть время, и не допустить появления нежелательных для РФ результатов расследования", - пишет он.
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Кроме того блогер выразил уверенность в том, русские заинтересованы в искажении и сокрытии результатов расследования как никто другой, потому что самолет был сбит именно с использованием ракетных систем, поставили именно РФ.
"Мало того – вероятно, что противовоздушные системы РФ поставила Ирану и в нарушение международных санкций и эмбарго", - пишет он.
Также он подчеркнул, что если будет установлено, что РФ поставила Ирану ракетные комплексы вопреки международному праву, то это может привести к признанию РФ государством, поддерживает преступления против человечества с соответствующими последствиями.
Ранее политический эксперт Дмитрий Снегирев заявил, что главным бенефициаром случившегося в Иране является Россия. Ведь Кремлю просто позарез нужна дестабилизация ситуации именно в этом регионе планеты.
Напомним, о крушение украинского Боинга под Тегераном, Зеленский и Порошенко оказались в ловушке.
Как сообщала Politeka, боинг с украинцами рухнул под Тегераном
Также Politeka писала, что украинский самолет со 180 пассажирами рухнул после взлета, трагедия попала на видео.