Есть вероятность, что Иран устраняет украинскую делегацию специалистов от участия в расследовании авиакатастрофы

Об этом в своем блоге сообщил блогер Юрий Тыщук.

По его словам, заявления деятелей Госдумы РФ о недопустимости признания вины Ираном и о вине в авиакатастрофе США мы уже видели.

"Очевидно, лишены всякой человеческой морали и чести русские «морально» укрепили иранцев и убедили тянуть время, и не допустить появления нежелательных для РФ результатов расследования", - пишет он.

Кроме того блогер выразил уверенность в том, русские заинтересованы в искажении и сокрытии результатов расследования как никто другой, потому что самолет был сбит именно с использованием ракетных систем, поставили именно РФ.

"Мало того – вероятно, что противовоздушные системы РФ поставила Ирану и в нарушение международных санкций и эмбарго", - пишет он.

Также он подчеркнул, что если будет установлено, что РФ поставила Ирану ракетные комплексы вопреки международному праву, то это может привести к признанию РФ государством, поддерживает преступления против человечества с соответствующими последствиями.

Ранее политический эксперт Дмитрий Снегирев заявил, что главным бенефициаром случившегося в Иране является Россия. Ведь Кремлю просто позарез нужна дестабилизация ситуации именно в этом регионе планеты.



