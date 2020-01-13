В российской версии Википедии сразу после крушения украинского Боинга отредактировали статью о ракетном комплексе "Тор", из которого сбили лайнер

Как передает Politeka.net, на это обратил внимание журналист Олег Катков.

"Россияне опять правят Википедию, как и в случае с MH17 в 2014 году.", - отметил он.

На своей странице в Facebook он опубликовал соответствующие снимки.

По его словам, такими действиями россияне пытаются спасти свою репутацию.

"В старой версии указано, что "Тор" может самостоятельно сбивать цели в автоматическом режиме, без участия оператора. В новой – мол, нужна команда оператора", – пишет он.

Кроме того, в старой версии текста утверждалось, что система "Тор" сбивает все военные цели. А уже в отредактированном варианте формулировку смягчили до "захватывает все воздушные цели".

"Зачем так топорно отбеливать? Если российский "Тор" в автоматическом режиме сбивает сам все, что только может, – это мощнейший удар по Кремлю и его продажам оружия, как минимум тех же "Торов". В случае же необходимости нажатия человеком кнопки "пуск" – это человеческий фактор", – объяснил журналист такой поступок со стороны россиян.

Ранее политический эксперт Дмитрий Снегирев заявил, что главным бенефициаром случившегося в Иране является Россия. Ведь Кремлю просто позарез нужна дестабилизация ситуации именно в этом регионе планеты.

Напомним, ранее 11 января Иран признал, что самолет Boeing 737-800 компании Международные авиалинии Украины сбила их ракета из-за "человеческого фактора". Такое заявление прозвучало на государственном телевидении Ирана. Согласно сообщению, иранские военные «нечаянно» сбили украинский самолет, в результате чего погибли 176 человек.

Напомним, о крушение украинского Боинга под Тегераном, Зеленский и Порошенко оказались в ловушке.

Как сообщала Politeka, боинг с украинцами рухнул под Тегераном

Также Politeka писала, что украинский самолет со 180 пассажирами рухнул после взлета, трагедия попала на видео.







