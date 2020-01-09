Первые случаи заболевания были зафиксированы в конце декабря прошлого года

Новый вид коронавируса стал возбудителем вспышки пневмонии в китайском городе Ухань (административный центр провинции Хубэй)

Об этом в четверг сообщило Центральное телевидение Китая.

Были проведены лабораторные исследования, в ходе которых был обнаружен новый вирус, а также установлен весь его геном. Нуклеиновый анализ подтвердил 15 случаев заражения этим видом коронавируса.

При этом эпидемиологи настаивают на необходимости дальнейшего эпидемиологическое расследование и исследование клинических проявлений заболевания.

Напомним, первые случаи заболевания пневмонией неизвестного происхождения были зафиксированы в городе Ухань в конце декабря прошлого года. Тогда с опасным диагнозом были госпитализированы 27 человек. К пятому января число инфицированных возросло до 59 человек, а 163 находились на карантине. На тот момент причины и возбудителя неизвестной формы болезни китайские эпидемиологи установить не смогли.

Еще 38 случаев заражения были зафиксированы в Гонконге и один в Сингапуре.

Летальных случаев не зафиксировано.

В большинстве случаев заболевшие жалуются на лихорадку и затруднение дыхания.

Новый вид коронавируса стал возбудителем вспышки пневмонии в китайском городе Ухань (административный центр провинции Хубэй)

Об этом в четверг сообщило Центральное телевидение Китая.

Были проведены лабораторные исследования, в ходе которых был обнаружен новый вирус, а также установлен весь его геном. Нуклеиновый анализ подтвердил 15 случаев заражения этим видом коронавируса.

При этом эпидемиологи настаивают на необходимости дальнейшего эпидемиологическое расследование и исследование клинических проявлений заболевания.

Напомним, первые случаи заболевания пневмонией неизвестного происхождения были зафиксированы в городе Ухань в конце декабря прошлого года. Тогда с опасным диагнозом были госпитализированы 27 человек. К пятому января число инфицированных возросло до 59 человек, а 163 находились на карантине. На тот момент причины и возбудителя неизвестной формы болезни китайские эпидемиологи установить не смогли.

Еще 38 случаев заражения были зафиксированы в Гонконге и один в Сингапуре.

Летальных случаев не зафиксировано.

В большинстве случаев заболевшие жалуются на лихорадку и затруднение дыхания.

Тем временем, украинцев все больше и больше атакует грипп— чаще всего, вирус можно подхватить в общественных местах. Часто это – работа. Чтобы не заразиться нужно следовать простым правилам.

Самое главное — остерегайтесь мест и вещей общего пользования. По возможности, меньше касайтесь к предметам, а если это произошло — тщательно вымойте руки. Кстати, хорошо бы при себе иметь флакончик с дезинфицирующим средством.

Повышайте иммунитет: старатесься употреблять в пищу больше продуктов с высоким содержанием различных витаминов, особенно это касается витамина С (аскорбиновая кислота), и цинка. Конечно, их можно и в аптеке купить, но специалистами давно доказано, что они не настолько эффективны, как в натуральных источниках.

В течении дня старайтесь не касаться руками к лицу. Трогая нос, глаза и губы, вы помогаете микробам распространяться в разы быстрее. Не стоит подвергать свою иммунную систему такой опасности.

И последнее: пейте много воды. Из-за обезвоживания организма очень сильно страдает иммунитет, поэтому любые вирусы будут цепляться легче и чаще.

Напомним также, что вспышка страшной болезни поставила на уши всю Одесскую область: среди жертв дети.

Как сообщала Politeka, что вспышка опасной инфекции зафиксирована в Украине: "Посадят в изолятор".

Также Politeka писала, опасная болезнь не собирается покидать Украину: «ситуация ухудшается».