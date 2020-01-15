В «ДНР» придумали, как заработать на автовладельцах, которые сменили номерные знаки Украины на «республиканские»

Информация о «беспределе» на пропускных пунктах появилась в паблике «Свердловск – ты должен это знать», а скрином поделился в соцсети офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным «Штирлиц».

«В Дырляндии придумали новый вид заработка. На пропускных пунктах за 50 рупий сделали места для хранения автономеров фейковых РЕПАБЛИК. Корреспонденты с георгиевскими ленточками на аватарках возмущаются нововведению. Референдум вперде!», – подписал публикацию украинский защитник.

В самой же публикации автор радуется тому, что на КПВВ Майорск теперь можно оставлять на хранение автомобильные номера «ДНР» и «ЛНР», однако тот факт, что за эту услугу придется отдать кровный полтинник, раздосадовал некого Саню Шевцова.

«Лично мне эти номера на**й не упали, толку от них 0, зато мороки с ними… С чего я еще должен платить за их сохранность? 50 рублей не жалко, не бомж пока, слава Богу, но просто принципиально платить не буду. Заберут номера на Украине, новые просто делать не буду и все, пусть все идут лесом».

Ранее мы писали о том, что так называемые «власти ДНР» остались без денег от своих кремлевских кураторов и начали судорожно соображать, где «настричь бабла». В результате решили, что новогодние праздники – самое время штрафовать автовладельцев с украинскими номерами за то, что до сих пор не перерегистрировали свои авто в «молодой республике». Начались массовые штрафования, а у тех, кто не соглашался платить, забирали авто.

В «ЛНР» переход на номера «республики» продлили до февраля 2020 года.

Напомним, боевики "ДНР" внезапно устроили облаву на украинцев.

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