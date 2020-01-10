Люди, мягко говоря. не в восторге от таких порядков

На территории «ДНР» автомобильные номера Украины признали «вне закона»

Водители, которые имеют украинские номера, рискуют остаться без транспортных средств, сообщает «Восточная правозащитная группа» на своей странице в Фейсбуке.

Представители так называемой «народной милиции ДНР» начали конфискацию автомобилей, на которых номерные знаки Украины.

«Нам известно про семь случаев конфискации автомобилей в период с 01.01.2020 по 08.01.2020, но данные действия зафиксированы только на территории ОРДО. На оккупированной части Луганской области НВФ «ЛНР» продлило перерегистрацию автомобилей до конца февраля 2020 года», – говорится в сообщении.

Ранее в «ДНР» и «ЛНР» объявили о перерегистрации всех транспортных средств, которые находятся на территории ОРДЛО. Водители должны были пройти регистрацию и получить номерные знаки «молодых республик». К тем, кто отказывался проходить регистрацию, применяли санкции, начиная от штрафов и заканчивая конфискацией машин.

Судя по тому, что пишут в соцсетях, большинство жителей далеко не в восторге от таких нововведений, а из машин на украинских номерах выстраиваются огромные пробки.

Ранее мы писали о том, что боевики на территории оккупированного Донбасса начали массово задерживать людей за украинские паспорта.

Так, 6 января террористы задержали для «проверки личности» местного блогера, у которого был украинский паспорт.

«Я с товарищами (4 парня, 2 девушки) прогуливался по Н-ному району Н-ного города... . Автомобиль "Лада 2110" без опознавательных знаков полиции подъехал к нам вплотную, из него вышли двое сотрудников в форме. Не называя фамилии и должности, не предъявив удостоверения, мужчины попросили нас показать документы, удостоверяющие личность. Четверо из нас с паспортами "ДНР" были свободны. У двоих, включая меня, были паспорта Украины, и нам приказали сесть в автомобиль и проехать в горотдел», - утверждает задержанный.

Напомним, орда Путина на Донбассе пополнилась особым контингентом: что собой представляет "элита Л/ДНР".

Как сообщала Politeka, путинских боевиков ждет расплата, экс-главарь террористов раскрыл детали.

Также Politeka писала, что боевики выдали главную тайну Путина на Донбассе: секретные переговоры уже в сети.