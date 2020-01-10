Украинцев поразила история о том, что в ОРДЛО подрастает поколение детей, которые родились в Украине, но с детства растут в «русском мире» и поддерживают его

Недавно сеть облетела история киевлянки к которой в гости приехали родственники с Донбасса.

Так двоюродная сестра киевлянки, взрослая женщина, всячески демонстрировала сепаратистские и пророссийские настроения, показывая презрение ко всему украинскому. Когда ее киевская родственница предложила переехать в Украину и отдать детей в нормальные детсад и школу та ответила, что им и там хорошо, и «в ЛНР учат не по-бандеровски».

Уровень реальных знаний ребенка в 4 классе едва соответствует второму классу украинской школы, не выше. И по всем предметам. Зато детям на Донбассе засунули в голову знания о том, что «Порошенко с националистами желали захватить их земли, но Россия спасает и все для них делает».

Украинцы пришли в полный ужас, когда узнали эту историю. Многие комментаторы заявили, что, если им так нравится жить в «русском мире», то пусть в нем и остаются.

«А как после этого жить, когда такая масса зомбированных предателей ворвется на нашу территорию ??? Неужели власть не понимает, что эти люди и эта территория полностью потеряны для Украины!???», «Отгородиться от них стеной и пусть живут там себе на здоровье, а всем кто реально хочет жить в Украине дать им возможность жить по-человечески. И именно так у нас наступит мир, смысла НЕТ за них бороться отдавая жизни лучших детей нации».

Другие комментаторы совсем не удивились такому поведению жителей Донбасса. Как многие утверждают, они уже не раз слышали такие рассказы.

«Они все так себя ведут», «Они всегда делали такие заявления, еще до конфликта с РФ», «Я и не такие истории слышал, были и хуже», «А что тут удивительного! Есть хорошие слова с советского мультика,старухи Шапокляк: кто людям помогает, тот тратит время зря».

Напомним, возвращение Донбасса совсем близко, названы нюансы: «могут захватить какую-то часть территории».

Как сообщала Politeka, страны ЕС предприняли неожиданный шаг для возвращение Донбасса.

Также Politeka писала, что сильнейший союзник Украины поставил Зеленского в тупик из-за Донбасса.