Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о призыве в 2020 году на срочную службу

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Согласно закону, на срочную службу уже с апреля этого года будут призывать мужчин с 18 до 27 лет, пригодных по состоянию здоровья и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва. Призывы будут проходить в апреле - июне (весенний) и в октябре - декабре (осенний).

Также законом предусмотрено, что в апреле и октябре 2020 года в запас уволят военнослужащих срочной службы, которые имеют степень высшего образования "Специалист" или "Магистр" и выслужили установленные сроки. В апреле и октябре в запас уволят других военнослужащих срочной службы, которые выслужили установленные сроки.

Этот указ вступит в силу с 1 марта 2020 года.

Напомним, осенний призыв в Украине закончился 29 декабря 2019 года. В общем удалось призвать 15200 человек, из которых 9 тысяч пополнили военные части ВСУ.

Отметим, украинский эксперт Алексей Арестович ранее заявлял, что решение убрать срочную службу является огромной ошибкой украинской власти.

Власть обещает заменить срочников территориальной обороной, но тогда возникает нестыковка. В ТО должны идти уже подготовленные люди, а где их брать, если не будет призыва на службу. Для решения задач полной мобилизации или территориальной обороны Украине не хватит обученного резерва, даже если она соберет всех ветеранов АТО и контрактников.

В качестве еще одного примера того, насколько недалеким будет такое решение для нас, Арестович приводит в пример крохотную Швейцарию, где срочная служба является обязательной. Даже соседняя Польща постепенно наращивает свою армию. Мы же, воюющая страна, хотим отказаться от призыва.

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