Погода в Украине 19 января готовит настоящие американские горки, поскольку столики термометров ночью и днем будут "гулять"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Так, на западе днем ожидается 1-4 градуса тепла. Ночью же резко похолодает – от -2 до -4 по Цельсию. В Карпатах синоптики прогнозируют до -8 мороза. Осадков не будет, но небо затянет

Украинцам на севере стоит ожидать похожей погоды – облачность и 0-3 тепла днем. Ночью воздух остынет до -2-4 ниже нуля.

Аналогичной картина будет в центральной, южной и восточной частях Украины. Там столбики термометров будут показывать 1-3 градуса тепла днем и -2-4 мороза ночью. Дождей не предвидится.

Как сообщалось ранее, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, на какую весну могут рассчитывать украинцы.

По словам эксперта, в марте Украину накроют морозы. Несмотря на то, что зима в нашей стране сравнительно теплая, март будет по-зимнему холодным. Горбань объясняет, что 2020 год по классификации Брюсова календаря – это год Луны. В эти года весна всегда холодная.

«До середины марта будут держаться сильные морозы. В апреле – холодно и сыро, только в конце месяца станет ясно и тепло», - рассказал Леонид Горбань.

По его словам, в мае будет жарко. При этом не будет дождей, что приведет к засухе и сильной жаре.

Напомним, что температурные качели не пожалеют никого: погода поиздевается над украинцами, к чему готовиться.

Ранее Politeka сообщала, что над Украиной повис мощный антициклон.

Также Politeka писала, что свежий прогноз погоды поражает, «крещенские морозы канули в лету».