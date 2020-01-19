Украинские пограничники не пустили в страну российских актеров, которые планировали выступить в Запорожье
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-служба Госпогранслужбы.
«При оформлении в отношении одного из иностранцев сработала база данных по изучению дополнительных обстоятельств пересечения им государственной границы. Оказалось, что гражданин России незаконно посещал аннексированный Крым. Пограничники отказали ему в пересечении границы, а также доказали решение о запрете въезда в Украину и проставили отметку в паспортном документе», - говорится в сообщении.
Уточняется, что запрет на въезд касается Сергея Колесникова, Ларисы Удовиченко, а также Андрея Бутина. Перед этом от поездки в Украину отказался и Марат Башаров.
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Все они должны были выступить в спектакле «Идея Фикс» в Запорожье. Специально для этого ДК «Днепроспецсталь» обнесли высоким забором.
Как сообщалось ранее, известнейший актер Алексей Горбунов, который перехал в Киев пожаловался на мучения, которые он испытывает из-за вооруженного конфликта Российской Федерации и Украины.
Так, актер в интервью журналистам отметил, что его сердце буквально кровью обливается от всего происходящего.
Его сердце и душа уже давно принадлежит Украине, ведь он даже решился бросить успешную карьеру в Российской Федерации и переехал жить в Киев, ведь здесь его Родина.
Он отметил, что выступает против списков, в которые записывают артистов, а они потом не могут приехать на территорию соседнего государства. Ему не нравится, что это приносит проблемы людям.