Белорусским спасателям сообщили, что президента Украины Владимира Зеленско нужно срочно везти в реанимацию

Такой звонок поступил в службу спасения белорусского города Вилейка. Аудио курьезного звонка опубликовал в своем канале на YouTube блогер Nexta. (Чтобы послушать – проскролльте вниз).

Так, женщина в трубку говорит, что глава Украины якобы прилетел в белорусский город на вертолете и начал строить там портал.

"Тут Зеленский залез в портал и не может вылезть! Он уже умирает! Я была с ним на связи... Все, он уже не дишит", – кричит взволнованная женщина.

Она требует срочно прислать медиков и увезти "Зеленского" в реанимацию.

Спасатели профессионально отреагировали на звонок и в конце поинтересовались у женщины, нормально ли она себя чувствует.

Напомним, ранее сообщалось, что согласно прогнозу астролога, для президента Владимира Зеленского практически весь 2020 год будет очень напряженным.

Напряженные аспекты гороскопа будут требовать от Зеленского преодолевать препятствия, прилагать дополнительные усилия, решать многочисленные возникающие проблемы и не дадут расслабиться. В его гороскопе на 2020 год нет позитивных аспектов, что обещает сложности во всех сферах его жизни.

Окончание 2020 года принесет Зеленскому множество хлопот, которые могут сказаться в том числе на ухудшении самочувствия президента – негармоничной будет его Луна, отвечающая в астрологии за эмоциональное и физическое состояние человека. Возможны также внешние воздействия, которые повлекут за собой резкие перемены в политической деятельности.

Напомним, "слуги народа" похвастались рекордными гонорарами: Зеленскому и не снилось.

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